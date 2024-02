Czy cytrusy są szkodliwe? To zależy

Cytrusy. Możemy z nich pozyskiwać zarówno mięsisty i wodnisty miąższ oraz skórkę. To drugie stanowi niekiedy popularny dodatek wielu dań czy deserów. Jak przekonuje chemiczka Sylwia Panek, nie zawsze jest to dobry pomysł.

Na samym początku

Nasza droga zaczyna się już w samym sklepie. Przechadzając się po owocowych oraz warzywnych alejkach sami decydujemy jaki produkt finalnie wyląduje w naszym koszyku. I w tym nasza rola. Skórka pełni jednocześnie funkcje ochronną, a także reprezentacyjną, informującą nas jednocześnie o stanie produktu. Warto zwracać także uwagę na naklejki. To właśnie z nich możemy dowiedzieć z jakiego kraju były one importowane. A to bardzo ważne, gdyż właśnie ten temat staje się kontrowersyjny.

Czemu czasami warto zrezygnować ze spożycia skórki?

Uprawa cytrusów ma miejsce w klimacie ciepłym, a więc przede wszystkim w krajach śródziemnomorskich, takich jak Hiszpania, Włochy czy Grecja. Droga do polskich sklepów raczej nie należy do najkrótszych, dlatego owoce te poddaje się czynnikom hamującym rozwój drobnoustrojów oraz enzymów powodujących gnicie i psucie. Jednym z takich preparatów jest imazalil. Zalicza się go do fungicydów, czyli środków grzybobójczych hamujących rozwój pleśni.

Środek ten został uznany za potencjalnie rakotwórczy. Jego spożycie może zwiększać nie tylko ryzyko powstania nowotworów, a także uszkodzenia układu nerwowego i rozrodczego. Równie często korzysta się z tiabendazolu. Producenci pokrywają także skórkę cytrusów woskami. Mają one na celu uatrakcyjnić produkt dla nas, konsumentów. Należy jednak przy tym pamiętać, iż nie pozostają one obojętne dla naszego zdrowia. Najczęściej korzysta się z dwóch głównych rodzajów:

• Szelaku (E 904) – pozyskiwanego z wydzieliny owadów zwanej czerwcami (może wywoływać reakcje alergiczne)

• Utlenionego wosku polietylenowego (E 905) – powstającego z produktów ubocznych rafinacji ropy naftowej (jest silnie toksycznym związkiem rakotwórczym, uszkadza wątrobę i nerki)

Jak usunąć szkodliwe substancje?

Na szczęście można sprawnie usunąć szkodliwe substancje. Wystarczy dokładnie umyć owoce pod ciepłą, bieżącą wodą i dokładnie wyszorować szczoteczką. Oczywiście nie gwarantuje to pełnego usunięcia pestycydów, gdyż część z nich i tak przedostanie się do środka. Jednakże i tak warto je myć. Jak również na swoich mediach społecznościowych dodaje Syliwa Panek:

Nawet jeśli na etykiecie nie ma podanej bezpośrednio informacji o tym, że skórka nie nadaje się do spożycia, to jednak warto zrezygnować z jej użycia, a po obieraniu cytrusów dokładnie myć ręce, aby nie przenosić tych substancji [na miąższ – przyp. Red.]”.

Jeżeli nie skórka, to co?

Z powodzeniem dobrym zastępstwem jest sok z cytryny czy pomarańczy. Już niewielka jego ilość wystarczy, aby nasze desery zyskały ciekawy smak i orzeźwiający aromat.

