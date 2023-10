Tych owoców nie przechowuj razem

Wracając do domu z zakupów spożywczych zazwyczaj przynosimy warzywa oraz owoce. Najczęściej wykładamy je na półmisek, talerz lub miskę, albo chowamy do lodówki.

Jednakże trzymanie niektórych owoców w jednym miejscu nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż powoduje to ich szybsze, przyspieszone dojrzewanie. Jakich połączeń raczej się wystrzegać, a co można spokojnie przechowywać w jednym naczyniu?

Szybsze dojrzewanie

Owoce zaraz po zerwaniu zaczynają swój proces dojrzewania. Intensywność oraz długość zachodzących procesów zależna jest głownie od zawartości etylenu, czyli hormonu roślinnego, stymulującego proces ich dojrzewania. Z tego względu podziela się je na tak zwane owoce klimakteryczne oraz nieklimakteryczne. U tych pierwszych dojrzewanie zachodzi znacznie szybciej, a przy okazji wydzielają one znaczne ilości etylenu, który wpływa na intensyfikację dojrzewania owoców znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu. Ważne jest także, że im bardziej dojrzały owoc, tym więcej etylenu wydziela.

Do owoców wydzielających duże ilości etylenu (mogą one przyspieszyć proces dojrzewania owoców z sąsiedztwa) zaliczamy:

• Jabłka

• Morele

• Awokado

• Mango

• Banany

• Gruszki

• Kiwi

• Śliwki

• Brzoskwinie

Klasyczny banan obok jabłka?

Czy takie połączenie ma sens? Otóż to zależy od zamierzonego efektu. Ponieważ, kiedy zależy nam na możliwie jak najszybszym dojrzewaniu banana, położenie obok jabłka (najlepiej w tym samym woreczku foliowym lub papierowym) ma sens. Jeśli jednak jabłko zbyt długo będzie leżało obok banana, to ten stanie się nie tylko żółty, ale pojawią się na nim czarne kropki, przez co banan zacznie się psuć. Natomiast, gdy chcemy, aby nasz banan na dłużej pozostał niedojrzały, to powinniśmy unikać wykładania obok jabłka. Ale istnieje też inne rozwiązanie. Wystarczy, że odetniemy końcówki tego żółtego owoca i zakryjemy je folią spożywczą, gdy to właśnie one uwalniają najwięcej etylenu.

Czego jeszcze lepiej nie przechowywać razem?

• Banan i awokado

• Jabłka i truskawki

• Banan i brzoskwinie

• Mango i winogrona

• Truskawki i jagody

• Jabłka i mango

Co można bezpiecznie trzymać razem?

Nie wszystkie owoce muszą mieć odpowiednio dobrane towarzystwo. Tyczy się to owoców nieklimakterycznych, czyli tych, które nie dojrzewają bezpośrednio po zerwaniu. Do tej grupy należą pomarańcze, winogrona, ananasy, maliny czereśnie, truskawki czy jeżyny. Nie możemy jednak zapomnieć przy tym wszystkim o zachowaniu podstawowych zasad przechowywania owoców, gdyż mogą one szybko ulec zepsuciu lub stracą swoją jędrność oraz smak. Należy zapewnić im dostęp do świeżego powietrza i spożyć najpóźniej 2-3 dni po zerwaniu.

Filip Siódmiak