Antwerpia. Policja w stanie podwyższonej gotowości

Poziom zagrożenia w Belgii na razie nie zostanie podniesiony po ataku we francuskim mieście Arras, ale burmistrz Antwerpii Bart De Wever informuje, że policja w jego mieście jest w „podwyższonym stanie pogotowia”. W Antwerpii żyje społeczność żydowska licząca około 20 tys. osób - podała agencja Belga.

W piątek w liceum w Arras młody Rosjanin pochodzenia czeczeńskiego zamordował nożem nauczyciela, a trzy osoby ranił. Władze Francji odpowiedziały podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, obawiając się, że wojna między Izraelem a palestyńskim Hamasem może być przyczyną kolejnych ataków islamistycznych.

Właśnie wysłałem e-mail do (szefowej MSW Belgii) Annelies Verlinden z prośbą o wsparcie federalne. Jest to możliwe na różne sposoby i omówię z nią tę kwestię, ponieważ uważamy, że będziemy musieli to kontynuować przez długi czas” – powiedział De Wever.