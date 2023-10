Gawkowski ujawnia plan opozycji ws. Orlenu

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zdradził ich plany wobec dalszych losów Orlenu

Gawkowski gościł ostatnio w Radiu Zet. Przekonywał, że opozycja musi wybrać własne władze spółki.

W połączeniach, czy wielkich fuzjach, takich jak Orlen miał, trzeba mieć swoje władze. Dlatego te władze muszą być z nowego rozdania politycznego - mówił Gawkowski - Byłem i jestem na nie. Nie wyobrażam sobie, żeby Lewica brała udział w jakichś prywatyzacjach. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj nagle opozycja powiedziała - wszystko sprzedajemy. To jest dla mnie trochę scenariusz z matrixa. Jak jest oczekiwanie wśród partnerów, nie wyobrażam sobie żeby to było działanie mądre, ale jak słuchałem Donalda Tuska, to nie słyszałem o prywatyzacjach i Władysław Kosiniak-Kamysz zawsze mówił, że jest przeciwko tym działaniom.