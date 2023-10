PiS nadal pracuje dla dobra obywateli. W Buda mówi o kredytach

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt ustawy o wakacjach kredytowych w 2024 r. na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów, zapowiedział szef resortu Waldemar Buda. Podał, że przy wprowadzeniu kryteriów dochodowych, z tego rozwiązania w przyszłym roku mogłoby skorzystać ok. 1,7 mln - 1,75 mln kredytobiorców.

My przygotowujemy już ustawę na najbliższą Radę Ministrów […] Ministerstwo Finansów już bardzo mocno nad tym pracuje i na najbliższą Radę Ministrów we wtorek chcemy przedłożyć gotowy projekt ustawy, bo słyszymy, że jest to bardzo potrzebne, a poza tym stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby dzisiaj można było z tego zrezygnować” - powiedział Buda w „Trójce”.

To jest po prostu konieczne - dodał.