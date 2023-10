Rekordowe zarobki Polaków. GUS podaje dane

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7379,88 zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr nie zmieniło się.

Od lat w Polsce obserwuje się wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw. W lutym, średnia pensja przekroczyła 7 tysięcy złotych brutto, a w czerwcu tempo wzrostu płac przewyższyło wskaźnik inflacji.

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3,0 proc.). Najwyższa wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia we wrześniu 2023 r. wystąpiła w sekcji Informacja i komunikacja (12 313,32 zł), a najniższa w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5446,36 zł). W skali roku (wrzesień 2023 r. do września 2022 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 10,3 proc.”- tłumaczy GUS.