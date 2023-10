Od zielonej przyszłości nie ma odwrotu

Zmiany klimatyczne, związane z nimi czynniki regulacyjne, a także presja ze strony inwestorów i instytucji finansowych oraz partnerów biznesowych skłaniają przedsiębiorstwa do wdrażania rozwiązań neutralizujących wpływ ich działalności na środowisko. Dekarbonizacja produkcji, zwiększanie wykorzystania nisko- i zeroemisyjnej energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – to jednak nie dobra wola, lecz obowiązek biznesu – pisze Iwona Waksmundzka-Olejniczak członek zarządu ORLEN SA ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Rozsądek i bezpieczeństwo

Gdy kilka lat temu Komisja Europejska przedstawiła założenia tzw. Zielonego Ładu, reakcje państw i środowisk biznesowych były skrajne. Jedni w zawrotnym tempie zaczęli rozwijać zieloną infrastrukturę i przestawiać krajową energetykę na źródła odnawialne, inni wyrażali swój sprzeciw i brak zrozumienia wobec ambitnych celów unijnych. My wybraliśmy odmienne podejście. Nie negowaliśmy konieczności realizacji transformacji energetycznej, ale podkreślaliśmy, że każdy tego typu proces musi być przeprowadzony odpowiedzialnie, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Stąd m.in. podnoszony przez nas temat ujęcia gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, uzupełniającego zazieleniający się miks energetyczny – nie w perspektywie lat, lecz kolejnych dekad. Konsekwentnie realizowana polityka dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych dała nam bezpieczny bufor w czasach kryzysu na europejskim rynku nośników energii, wywołanego działaniami Gazpromu i spotęgowanego inwazją Rosji na Ukrainę. Dziś drogą dywersyfikacji podąża już cała Europa. Dostępność gazu jako elastycznego stabilizatora systemu energetycznego wpisuje się w rozwój uzależnionych od czynników atmosferycznych odnawialnych źródeł energii. W tym przypadku, zarówno technologicznie, jak i wolumenowo, jako kraj mamy sporo do nadrobienia, ale mamy ambicje, by dołączyć do grona europejskich liderów. Jako Grupa ORLEN już od kilku lat jesteśmy na ścieżce zielonej transformacji. Naszą odpowiedź na wyzwania, które określa Europejski Zielony Ład, zawarliśmy już w strategii ogłoszonej przez spółkę w końcówce 2020 r. i w przedstawionej kilka miesięcy wcześniej strategii dekarbonizacji. Jesteśmy liderem zmiany postrzeganej jako rozsądna inwestycja w przyszłość. Mamy konkretny plan oraz determinację do tego, by zrealizować go wspólnie – w silnym i różnorodnym kompetencyjnie koncernie multienergetycznym. Zielona polityka ORLEN był pierwszą firmą paliwowo- -energetyczną w Europie Środkowej, która zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do roku 2050. W lutym 2023 r. zaktualizowaliśmy naszą strategię biznesową. To w niej, jeszcze wyraźniej niż dotąd, uwzględniamy zmiany klimatyczne, nowe regulacje oraz oczekiwania klientów i inwestorów. Ogłoszona w czerwcu 2023 r.

Polityka klimatyczna jest jej uzupełnieniem. Porządkuje nasze cele i zobowiązania w tym zakresie, w ujęciu średnio- i długoterminowym. Polityka klimatyczna ilustruje również to, w jaki sposób definiujemy ryzyka i podchodzimy do nich oraz do szans klimatycznych, które określiliśmy zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi, takimi jak wytyczne TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Naszą strategię klimatyczną wdrażamy równolegle w dwóch nurtach. Po pierwsze, przez sukcesywną zmianę miksu energetycznego Grupy ORLEN oraz podejmowanie działań w zakresie magazynowania dwutlenku węgla i dekarbonizacji procesów produkcyjnych. Drugim elementem są inwestycje w przyszłość – nisko- i zeroemisyjną energię, czyli: OZE, energetykę gazową i jądrową, elektromobilność czy paliwa alternatywne. Idąc tą ścieżką, do 2030 r. zmniejszymy o 25 proc. emisje CO2e w segmencie wydobycia, rafinerii i petrochemii. O 40 proc. ograniczymy intensywność emisji w segmencie energetyki (CO2e/MWh), a o 15 proc. tę pochodzącą ze sprzedaży produktów (NCI, z ang. net carbon intensity).

Dobre praktyki

Wielkość oraz zasięg działalności koncernu multienergetycznego sprawiają, że czujemy się zobowiązani do wyznaczania najlepszych praktyk. Chcemy wspierać edukację w zakresie odpowiedzialności biznesowej oraz dzielić się naszym doświadczeniem z uczestnikami krajowego rynku. Mamy przekonanie, że to kierunek zarówno istotny z perspektywy środowiskowej i społecznej, jak i fundamentalny dla długoterminowego rozwoju w wymiarze finansowym i biznesowym. Klienci, partnerzy handlowi, instytucje finansowe – wszystkie te podmioty biorą dziś pod uwagę kwestie środowiskowe.

Do końca dekady na wzmocnienie zielonego obszaru naszej działalności przeznaczymy blisko 120 mld zł z ogólnej puli 320 mld zł przewidzianej na inwestycje w strategii ORLEN 2030. Podejmujemy odważne decyzje, ponieważ mimo ogromnych nakładów kapitałowych, których wymaga transformacja, rozumiemy, że bez niej jako przedsiębiorstwo działające w złożonym otoczeniu biznesowym nie będziemy mogli się rozwijać. W szerszej perspektywie nie bylibyśmy również w stanie dostarczać naszym klientom nisko- i zeroemisyjnej, przystępnej cenowo energii. Pragmatyzm ten dotyczy naszej branży, ale także wszystkich innych sektorów gospodarki.

Zrównoważona dywersyfikacja

Bezpieczeństwo oparte na zielonych nośnikach energii będzie się rządzić tymi samymi prawami, co tradycyjny miks energetyczny. Rozwaga w tym przypadku również oznacza dywersyfikację. Do 2030 r. jako Grupa planujemy zainstalować w OZE ponad 9 GW mocy. W tym celu rozwijamy od początku oraz nabywamy gotowe projekty instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Realizujemy pierwszą w Polsce morską farmę offshore. Źródła te będzie bilansować infrastruktura gazowa oraz energia z atomu.

Ponadto w Polsce dostrzegamy ogromny potencjał do rozwoju paliw alternatywnych. W ramach koncernu pracujemy nad przygotowaniem i wdrożeniem technologii wodorowych. Mamy też konkretne plany w obszarze biogazu i biometanu. Jesteśmy zainteresowani zarówno budowaniem instalacji, jak i ich obsługą.

W Grupie ORLEN realizujemy solidną strategię opartą na dwóch filarach – rozwadze, wynikającej z podtrzymywania i optymalizacji tradycyjnego sektora naszej działalności, oraz nieustępliwości i konsekwencji, z jakimi realizujemy zieloną agendę rozwoju.

Transformacji energetycznej nie da się przeprowadzić z dnia na dzień, na zasadzie podpięcia się do nowego, zielonego systemu. Gospodarka i społeczeństwo nieustannie potrzebują energii, dlatego proces ten musi przebiegać ewolucyjnie. Ale też transformacja energetyczna to proces kapitałochłonny. Zyski z tradycyjnych obszarów naszej działalności są potrzebne do tego, żebyśmy byli w stanie zrealizować transformację Grupy ORLEN i polskiego sektora energetycznego.

W taki sposób postrzegamy perspektywy dla biznesu i państwa. W czasach niepokoju potrzebujemy klarownej wizji oraz silnego przekonania, że podążamy we właściwą stronę. Dla nas tym kierunkiem jest neutralność klimatyczna.

Iwona Waksmundzka-Olejniczak członek zarządu ORLEN SA ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, dyrektor Oddziału Centralnego PGNiG – ORLEN SA

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2023”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2023 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika