TAURON przyspiesza z inwestycjami w sieci

Bez przebudowy sieci elektroenergetycznych, niezależnie od tego, ile wyprodukujemy energii z odnawialnych źródeł, system energetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie. W TAURONIE doskonale to rozumiemy, dlatego posiadamy największą i najnowocześniejszą spółkę dystrybucyjną w kraju. Powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. W 2024 r. planujemy zwiększenie nakładów inwestycyjnych na dystrybucję do 3 mld zł – pisze Paweł Szczeszek, prezes TAURON Polska Energia SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Grupa TAURON jako największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce kładzie nacisk na rozwój sieci, do których będzie można przyłączać źródła odnawialne w sposób stabilny. Ponadto nasi klienci będą mogli korzystać z szans, które daje inteligentne opomiarowanie – jesteśmy liderem w tym zakresie.

Dysponujemy najnowocześniejszą siecią dystrybucyjną zlokalizowaną na mocno zurbanizowanym obszarze południowej Polski, a wskaźniki jakości dostarczanej energii utrzymują się na najwyższym poziomie w Polsce.

Dziś mamy ponad 40 proc. skablowanych sieci na średnim napięciu i jest to najwyższy procentowy poziom skablowania wśród dużych firm dystrybucyjnych. Prowadzenie linii energetycznych pod ziemią zmniejsza wpływ warunków atmosferycznych na pracę i awaryjność sieci oraz poprawia bezpieczeństwo dostaw energii do klientów. Do 2040 r. chcemy osiągnąć 75 proc. linii skablowanych średniego napięcia. Miliardy na sieć Nakłady na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną w ostatnich ośmiu latach sięgnęły 16 mld zł. W tym roku przekroczą 2,4 mld zł. To największy strumień finansowy kierowany na dystrybucję w ostatnich latach, bo jeszcze dekadę temu był znacząco mniejszy. Środki te są przeznaczane na przyłączenia nowych klientów oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Obecna sieć elektroenergetyczna nie była projektowana i budowana na potrzeby współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania. Przed operatorami sieci dystrybucyjnej stoją więc nowe wyzwania dotyczące m.in. zbudowania segmentu usług elastyczności, wdrożenia systemu informacji o rynku energii elektrycznej, masowej wymiany liczników na liczniki zdalnego odczytu, dostosowania sieci dystrybucyjnych do rozwijającej się dynamicznie energetyki prosumenckiej, OZE oraz do elektromobilności.

Mówiąc po ludzku – jeżeli nie będziemy szybko modernizować sieci dystrybucyjnej, by szybko przystosować ją do czasów, w których żyjemy – to wkrótce nie będziemy mogli przyłączać do sieci nowych instalacji fotowoltaicznych, co może zachwiać całym procesem transformacji: zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Stabilność

Wyzwania wynikające z nowych regulacji unijnych i krajowych stawiają przed operatorami wymóg przeprowadzenia inwestycji z uwzględnieniem dalszej poprawy wskaźników jakościowych dostaw energii (CTP, CP). Za tymi skrótami kryją się zupełnie odczuwalne przez naszych klientów wskaźniki określające m.in. możliwy dopuszczalny czas przerw w dostawach energii do klientów. Ich dotrzymanie wymaga utrzymania stałej poprawy niezawodności sieci, zmniejszenia jej awaryjności oraz ciągłej rozbudowy, które z kolei wymagają ogromnych nakładów finansowych. Musimy otwarcie powiedzieć, że pomimo zwiększania budżetu inwestycyjnego bez zapewnienia mechanizmów wsparcia i finansowania zewnętrznego istnieje zagrożenie, że cele założone w tych politykach i strategiach mogą nie zostać zrealizowane.

TAURON dla klientów

W skali całego kraju na koniec 2022 r. do sieci elektroenergetycznych było przyłączonych ponad 1,2 mln mikroinstalacji. Ponad 30 proc. z nich pracuje w naszej sieci – to znaczy, że do sieci TAURONA było przyłączonych 378,5 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 2,9 GW. Oznacza to przyrost o ponad 105 tys. w całym 2022 r. To efekt nie tylko programów wsparcia dla prosumentów, ale też rosnącej świadomości ekologicznej i przedsiębiorczości naszych klientów.

W przypadku mikroinstalacji proces przyłączenia do sieci w większości przypadków odbywa się w uproszczony sposób, na tzw. zgłoszenie. Procedura ta nie wymaga występowania do operatora sieci o warunki przyłączenia. Warto pamiętać, że najkorzystniejszym dla klientów rozwiązaniem jest zgłoszenie mikroinstalacji co najmniej 30 dni przed planowanym jej uruchomieniem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie klient.tauron.pl.

Średni czas obsługi zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji w 2022 wyniósł u nas siedem dni i taki czas utrzymuje się również w 2023 roku. Uzyskanie tak krótkiego terminu realizacji jest możliwe dzięki uruchomieniu elektronicznego kanału komunikacji dla klientów zgłaszających mikroinstalacje. 80 proc. zgłoszeń jest obsługiwanych przez zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy.

Ten wielokrotnie przekraczający prognozy rozwój mikroinstalacji wpływa jednak na pracę sieci. W wielu miejscach nagromadzenie mikroinstalacji i brak autokonsumpcji powoduje zawyżenie napięcia w sieci niskiego napięcia. Stąd tak istotny jest odpowiedni dobór instalacji do struktury i wielkości domowej konsumpcji energii elektrycznej.

Istotnym kierunkiem stabilizującym sieci elektroenergetyczne na niskich napięciach jest rozwój przydomowych magazynów energii, które przy nowych zasadach rozliczeń pozwalają korzystniej zagospodarować wyprodukowaną w mikroinstalacji energię. W tym przypadku ważne jest, by moc i pojemność magazynu energii były odpowiednio dobrane do mocy samej instalacji.

Moc magazynu energii elektrycznej powinna być nie większa niż moc zainstalowana mikroinstalacji. Tak dobrany magazyn może poprawić pracę instalacji, w przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna wyłącza się z powodu przekroczeń dopuszczalnego poziomu napięcia.

Milion inteligentnych liczników w sieci

Nasi klienci dysponują już ponad milionem nowoczesnych liczników zdalnego odczytu (LZO). Do końca 2023 r. kolejnych 100 tys. sztuk zacznie swoją pracę w naszej sieci. Cyfrowa technologia dostarcza klientom wiedzę o strukturze korzystania z energii, a tym samym daje możliwość zarządzania poborem.

Projekt instalacji inteligentnych liczników to największe przedsięwzięcie w zakresie pomiarów i wykorzystania danych pomiarowych w polskiej energetyce. Do 2030 r. wszyscy nasi klienci będą już dysponować inteligentnymi licznikami. Wymiana liczników realizuje założenia nowego modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce, a masowa instalacja nowoczesnych urządzeń pomiarowych umożliwia efektywniejsze monitorowanie stanu i pracy sieci w czasie rzeczywistym i usprawnienie procesów obsługowych.

Dla coraz większej liczby naszych klientów wymiana liczników oznacza automatyczny, rzeczywisty odczyt zużycia energii oraz możliwość kontrolowania i planowania zużycia energii w przygotowanej dla nich aplikacji. My dzięki instalacji inteligentnych liczników zyskujemy możliwości automatycznego pozyskiwania danych o pracy sieci elektroenergetycznej.

Liczniki inteligentne to element inteligentnej sieci elektroenergetycznej – Smart Grid, która umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych informacji dla pracy sieci elektroenergetycznej. Najważniejsze z nich to jakość energii elektrycznej, zużycie energii przez klientów i generacja energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Wymiana liczników jest jednym z elementów budowanego systemu nowoczesnego zarządzania siecią na bazie pozyskiwanych danych pomiarowych. Istotne jest też ich skomunikowanie z systemem centralnym, przetwarzanie i analizowanie pozyskanych danych.

Paweł Szczeszek, prezes TAURON Polska Energia SA

