Zaskakujące deklaracje płyną z Niemiec. Nie chcą odejść od węgla

„Dopóki nie będzie jasne, że energia jest dostępna i przystępna cenowo, powinniśmy przestać marzyć o wycofaniu energii węglowej w 2030 r.” - powiedział minister finansów Niemiec i lider liberalnej partii FDP Christian Lindner gazecie „Koelner Stadt-Anzeiger”. Minister zakwestionował tym samym cel rządu, w którym zasiada.

Rząd SPD, Zielonych i FDP planuje wycofać się z węgla najpóźniej do 2038 r., ale najlepiej do 2030 r. Celem jest osiągnięcie przez Niemcy neutralności klimatycznej do 2045 roku.

Minister Lindner stawia na wydobycie gazu ziemnego w Niemczech.

Krajowa produkcja gazu musi zostać zintensyfikowana - stwierdził w rozmowie z „Koelner Stadt-Anzeiger”.

pap, jb