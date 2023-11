Pod Szczecinem znaleziono złoto!

Dolary i ruble - łącznie 70 złotych monet - odnaleźli pasjonaci historii ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna w lesie pod Szczecinem. Monety ukryte były w metalowej puszce

Wybraliśmy się wczoraj z dwoma znajomymi ze stowarzyszenia na standardowe poszukiwania rzeczy pozostałych po drugiej wojnie światowej – guzików, monet. Ale nikt się nie spodziewał znalezienia złotych monet – mówił w poniedziałek w rozmowie z PAP Łukasz Istelski ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Wyjaśnił, że stowarzyszenie szuka śladów po walkach z początku 1945 r. - bitwy o Szczecin.

Kolega w pewnym momencie zawołał nas, krzycząc +chłopaki, to chyba nie jest to, co myślę, że jest! – relacjonował Istelski.