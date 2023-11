Gigantyczny sukces Obajtka. Zyski Orlenu 2016-2023

Orlen nigdy nie rozwijał się tak dynamicznie jak w ciągu ostatnich lat, od kiedy to Daniel Obajtek objął stanowisko prezesa polskiej spółki. Pomimo imponujących wyników, opozycja oskarża go o to, że „Działy się tam rzeczy, o których filozofom się nie śniło”. Wyniki, które osiągnął prezes, z pewnością nigdy nie śniły się opozycji, co łatwo można zweryfikować, analizując rzeczywiste dane dotyczące rachunku zysków i strat koncernu w latach 2008-2023.

Na początek zaczepnie, Grzegorz Schetyna, polityk opozycji, w Radiu Zet wspomniał o potrzebie przeprowadzenia szczegółowego audytu oraz podjęcia poważnych decyzji dotyczących działań Orlenu i działań prezesa Obajtka. Stwierdził, że „Działy się tam rzeczy, o których filozofom się nie śniło”.

W odpowiedzi na te zarzuty, Orlen przedstawił wyniki osiągnięte w ostatnich latach i porównał je z danymi z okresu, gdy rządy sprawowała Platforma Obywatelska.

To się rzeczywiście nadaje do „audytu”: zyski koncernu i kwoty przeznaczone przez ORLEN na inwestycje czy cele społeczne. Zestawienie 2008-2015 do 2016-2023 jest jak porównywanie hulajnogi do tira, pisze na TT Prezes Orlenu Daniel Obajtek

Grupa Orlen osiągnęła wielki sukces nie tylko w Polsce ale i za granicą. Multienergetyczny koncern, który ma obecnie m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie, z miesiąca na miesiąc sukcesywnie rozszerza swoją działalność. Dodatkowo ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów.

Grupa Orlen prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR

