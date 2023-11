Paliwa będą tańsze. Ile za benzynę, a ile za diesla?

W przyszłym tygodniu spodziewamy się spadku cen benzyny Pb95 na stacjach o średnio 10-15 gr/l, a diesla o 10-12 gr/l – przekazali eksperci Reflex. Zauważyli, że od połowy października baryłka ropy Brent potaniała o ponad 14 dolarów.

Korekta cen na rynku ropy naftowej i umocnienie złotego wobec dolara przekładają się na poziom cen na rynku hurtowym – ocenili analitycy Reflex. Zauważyli, że ceny benzyn i olejów w krajowych rafineriach „spadają sukcesywnie od 4 i 8 listopada”.

Benzyna bezołowiowa Pb95 tanieje o blisko 30 groszy na litrze netto, a olej napędowy o blisko 19 gr/l. Głębokość tej korekty i pierwsze, notowane na części stacji obniżki, są zapowiedzią tego, że w kolejnych dniach tankowanie powinno być tańsze. Prawdopodobieństwo obniżek jest wysokie, zwłaszcza że ceny hurtowe powinny jeszcze spadać – prognozują eksperci.

Dodali, że przyszłym tygodniu spodziewają się spadku cen benzyny Pb95 na stacjach o średnio 10-15 gr/l, a diesla o 10-12 gr/l.

Analitycy wskazali, że czwarty tydzień z rzędu na rynek ropy naftowej kończy się spadkami. Od połowy października ropa Brent potaniała o ponad 14 dolarów za baryłkę i „jest najtańsza od początku lipca.

Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam spadły do 67 USD/bbl – stwierdzili.

Eksperci zwrócili uwagę, że Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) oczekuje wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej i paliw w tym roku o 2,4 mln bbl/d (barrels per day, baryłki na dzień – PAP) do 102 mln bbl/d. W przyszłym roku IEA prognozuje jednak zauważalny spadek tempa wzrostu konsumpcji do 0,93 mln bbl/d.

W samych Chinach jednak konsumpcja ma wzrosnąć 1,8 mln bbl/d stąd perspektywy chińskiej gospodarki będą miały kluczowe znaczenie zarówno dla tempa wzrostu tamtejszej konsumpcji jak i ogólnoświatowej – przekazali analitycy Reflex.

Dodali, że zgodnie z szacunkami IEA, produkcja OPEC+ w IV kw. br. będzie o ok. 0,9 mln bbl/d niższa niż szacowane zapotrzebowanie.

Po nadwyżce popytu w IV kwartale tego roku, w pierwszym kwartał 2024 roku możemy obserwować nadwyżkę podaży zakładając, że OPEC+ nie zmieni polityki podażowej i nie zwiększy skali cięć produkcji – podsumowali.

PAP/RO