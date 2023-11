Ratujemy życie razem z #PKOdzieciom – Inicjatywa Fundacji PKO Banku Polskiego

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak szybko i skutecznie pomóc osobie, która zaczyna się dławić? Zadławienia i zakrztuszenia stanowią jedną z najczęstszych przyczyn śmierci u dzieci i osób powyżej 65. roku życia. To problem, który dotyka nas wszystkich, dlatego Fundacja PKO Banku Polskiego inicjuje akcję #PKOdzieciom

Co roku około 5 tysięcy osób traci życie z powodu zadławień, a to więcej niż w przypadku pożarów, utonięć czy wypadków z użyciem broni palnej. Szczególnie niepokojące jest to, że do aż 41 proc. zgonów spowodowanych przez zakrztuszenie dochodzi podczas spożywania pokarmów. Dlatego PKO Bank Polski wraz z fundacją nie tylko podnosi świadomość na temat tego zagrożenia, ale także podejmuje konkretną akcję. Projekt #PKOdzieciom to inicjatywa skierowana do najmłodszych, którzy są szczególnie narażeni na tego rodzaju sytuacje.

Dzięki zaangażowaniu Fundacji, 1,5 tysiąca publicznych placówek, w tym żłobków i klubów dziecięcych, otrzyma specjalne, ceryfikowane zestawy ratunkowe LifeVac. To urządzenia, które mogą szybko udrożnić drogi oddechowe osoby, która znajduje się w sytuacji zagrożenia zadławieniem. Jak podkreślił prezes PKO Banku Polskiego, Dariusz Szwed, bank wspiera swoich klientów także angażując się w akcje społeczne. Projekt #PKOdzieciom to część inicjatywy Bank Dobrych Serc, mającej na celu rozwiązanie rzeczywistych problemów społeczności lokalnych.

Warto podkreślić, że sprzęt ratunkowy będzie trafiać nie tylko do żłobków i klubów dziecięcych, ale także do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywają dzieci poniżej 3. roku życia. Każdy z zestawów umożliwia skuteczne udrażnianie dróg oddechowych, a jego użycie jest proste i bezpieczne nawet dla maluchów.

Aleksandra Mazur, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego, podkreśla wagę natychmiastowej reakcji w przypadku zadławienia czy zakrztuszenia. Dlatego każdy żłobek, przedszkole czy klub dziecięcy powinien być wyposażony w taki sprzęt ratunkowy.

Chcemy działać prewencyjnie, dostarczając do placówek publicznych sprzęt, który jest w pełni bezpieczny dla najmłodszych i może być stosowany przez każdego. Chcemy również zwiększać świadomość rodziców i opiekunów. Uczyć ich, jak poradzić sobie w sytuacji zadławienia czy zakrztuszenia u dziecka. Wszystko po to, by jak najbardziej ograniczyć zagrożenie wśród najmłodszych i zminimalizować ryzyko tragedii, która może się wydarzyć w trakcie zabaw czy wspólnych posiłków – mówi Aleksandra Mazur.

Ambasadorem akcji #PKOdzieciom został zawodowy ratownik medyczny i instruktor Mateusz Mokrzycki. Wspólnie z Fundacją przygotował filmy instruktażowe na temat profilaktyki i pierwszej pomocy, kierowane do rodziców oraz opiekunów w żłobkach i przedszkolach.

Zakrztuszenie czy zadławienie u dziecka to sytuacja zagrożenia życia – mówi Mokrzycki. - Ale jeśli rodzic czy opiekun wie, jak prawidłowo postępować, może skutecznie pomóc, jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego. Uczmy się tego i nie bójmy się pomagać. Zapobiegajmy zadławieniu, prawidłowo sadzając dziecko podczas posiłku, starając się, by dziecko nie biegało i było skupione na jedzeniu. Krójmy okrągłe warzywa i owoce na odpowiednie kawałki. Nie pozostawiajmy w zasięgu dzieci drobnych fragmentów zabawek. W przypadku zakrztuszenia, ważne jest natomiast prawidłowe ułożenie dziecka. Następnie należy wykonać do 5 uderzeń w plecki i do 5 uciśnięć nadbrzusza. To pomaga udrożnić drogi oddechowe i uratować życie – podkreśla Mokrzycki. Cieszę się, że w tak ważnym celu jak ratowanie dzieci Fundacja PKO Banku Polskiego nawiązała współpracę z LifeVac Polska, które dostarcza urządzenia – dodaje Ambasador akcji #PKOdzieciom.

Chcesz wiedzieć, jak pomóc dziecku w sytuacji zakrztuszenia czy zadławienia?

W przypadku zadławienia liczy się każda minuta:

0 – 4 min – mało prawdopodobne uszkodzenie mózgu

4 – 5 min – możliwe uszkodzenie mózgu

6 – 10 min – duże prawdopodobieństwo nieodwracalnych uszkodzeń

powyżej 10 min – duże prawdopodobieństwo śmierci mózgu