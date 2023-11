Stopa bezrobocia w październiku. GUS podał dane

Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii spadła w październiku do ok. 8 proc. z 8,4 proc. we wrześniu - szacują analitycy ING komentując dane GUS. Dodali, że średnioroczna inflacja CPI w 2024 r. może wynieść 6 proc., nie pozostawiając przestrzeni do obniżek stóp procentowych