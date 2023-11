Niewinna Milka? Czekolada, która finansuje wojnę

Producent czekolad Milka i wafelków Prince Polo inwestuje na Wisłą. – Polska to dla nas kraj priorytetowy. Mamy tu rozbudowaną infrastrukturę produkcyjną i wielu konsumentów – podkreślają przedstawiciele firmy Mondelēz International. To m.in. z tego powodu nowe globalne Centrum ds. Badań, Rozwoju i Jakości firmy powstanie we Wrocławiu.