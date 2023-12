Przez imigrację upadnie rząd w Paryżu?

Przewodniczący prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) Jordan Bardella we wtorek wezwał do rozwiązania Zgromadzenia Narodowego. Dzień wcześniej deputowani odrzucili ustawę imigracyjną jeszcze przed debatą w parlamencie.

Mamy kryzys polityczny po porażce władzy wykonawczej – stwierdził Bardella, domagając się „powrotu do ludzi”. „Jednym ze sposobów powrotu do narodu, który jest najwyższym suwerenem w demokracji, jest rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego” – stwierdził polityk narodowej prawicy.

Bardella zadeklarował gotowość objęcia funkcji premiera w nowym rządzie w przypadku zwycięstwa RN w wyborach.

Prezydent Emmanuel Macron nie przyjął dymisji w poniedziałek wieczorem szefa MSW Geralda Darmanina, który jest odpowiedzialny za przygotowanie ustawy imigracyjnej. Premier Elisabeth Borne zwołała specjalne posiedzenie rządu na wtorek.

Ustawa imigracyjna miała zaostrzyć przepisy ws. przyjmowania imigrantów we Francji i ułatwić ich deportacje w razie popełnienia przez nich przestępstwa, ale miała też zalegalizować pracę części cudzoziemców nieposiadających pozwolenia na pracę w branżach, gdzie brakuje rąk do pracy. Tym zapisom sprzeciwia się zarówno lewica, jak i RN. Według RN legalizacja pracy cudzoziemców zwiększy imigrację we Francji.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy złożony został przez ekologa Benjamina Lucasa i uzyskał większość głosów: 270 było za, 265 przeciw. Głosującą przeciwko ustawie lewicę poparli deputowani prawicowi z partii Republikanie oraz Zjednoczenie Narodowe przy znaczącej nieobecności pięciu deputowanych partii prezydenckiej Renesans, co umożliwiło odrzucenie ustawy bez głosowania przez opozycję.

O ile złożenie wniosku o oddalenie ustawy przed debatą jest częste, o tyle jego przyjęcie zdarza się niezwykle rzadko. Ostatni taki przypadek miał miejsce w 2008 roku, kiedy parlamentarzyści odrzucili ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO) – przypominają francuskie media.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP), sek