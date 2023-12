Przyszłoroczna inflacja pod znakiem działań ochronnych

Ekonomiści PKO BP szacują, że w grudniu inflacja spadnie do 6,4 proc., a to dzięki „ponownemu obniżeniu się cen paliw i utrzymaniu tendencji dezinflacyjnych w bazowej części koszyka”. Według ich prognoz, w I kw. 2024 r. inflacja przejściowo może osiągnąć poziom poniżej 4 proc.

GUS poinformował, że inflacja w listopadzie tego roku wyniosła 6,6 proc. i była nieznacznie wyższa niż według wcześniejszych wskazań w tzw. szybkim szacunku, kiedy to Urząd informował o wzroście cen towarów i usług na poziomie 6,5 proc. r/r. Czytaj więcej: Inflacja jednak wyższa

Według analityków PKO BP, źródłem tej korekty GUS były ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które ostatecznie wzrosły w listopadzie o 7,3 proc. r/r (7,2 proc. według pierwszego odczytu).

Ich szacunki pokazują, że inflacja bazowa w opisywanym miesiącu wyhamowała do 7,3 proc. r/r z 8,0 proc. r/r w październiku.

„Korzystne procesy cenowe po stronie inflacji bazowej zostały w listopadzie zneutralizowane przez wzrost cen żywności i paliw. Żywność zdrożała o 0,9 proc. m/m; dwukrotnie silniej niż sugeruje wzorzec sezonowy (chociaż prawie o połowę słabiej niż w 2022), głównie za sprawą owoców, warzyw oraz olejów, przy obniżających się cenach mięsa, głównie drobiu. Paliwa zdrożały o 8,8 proc. m/m, a ich roczna dynamika, dotychczas wymiernie obniżająca inflację, przesunęła się w górę z -14 proc. do -6 proc.” – komentują ekonomiści PKO BP.

Innego zdania jest Jakub Rybacki, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), który prognozuje, że w grudniu inflacja wzrośnie do 7 proc. r/r, jednak ogólny trend powinien być malejący. Jego zdaniem tempo wzrostu cen w marcu 2024 r. będzie niższe niż 5 proc. Czytaj więcej: PIE: Inflacja w grudniu wzrośnie

Według ekonomistów ING BSK, „inflacja może zaskakiwać niższymi odczytami w najbliższych miesiącach”.

Według ekonomistów Pekao mija czas łatwej dezinflacji, a jej tempo wyraźnie osłabnie w przyszłym roku. Prognozują oni, że inflacja w grudniu lekko wzrośnie, ale rok 2023 zakończy się inflacją poniżej 7 proc. r/r.

„Poziom, z którego zaczniemy rok 2024 oraz dalszy kształt ścieżki inflacyjnej jest mocno uzależniony od czynników regulowanych: zniesienie Tarczy Antyinflacyjnej (zakładamy powrót 5-proc. stawki VAT na żywność z początkiem przyszłego roku) oraz nowe taryfy energetyczne dla gospodarstw domowych (zakładamy ich zamrożenie do połowy 2024 r., potem wprowadzenie innych działań osłonowych). Na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni dyskrecjonalne decyzje co do ich kształtowania powinny być już podjęte. Przy powyższych założeniach, inflacja w II kwartale 2024 r. może spaść poniżej 4 proc. r/r, w okolice górnego pasma dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego NBP” – napisali w komentarzu ekonomiści Pekao.