Przejadłeś się w święta? Po czym rozpoznać nadkwasotę żołądka?

Nadkwasota żołądka zaliczana jest do jednego z wielu problemów gastrycznych. Dotyka ona osób w każdym przedziale wieku, dlatego ważne jest jej wczesne rozpoznanie i wprowadzenie możliwie najszybszego leczenia. Obecnie potocznie mówi się, że jedynym i zarazem bezpośrednim objawem tego schorzenia jest zgaga. To prawda, ale jednak niepełna. Objawów towarzyszących istnieje bowiem o wiele więcej.

Nietypowe objawy

Zazwyczaj kojarzona jest z zarzutem kwaśnej treści pokarmowej z żołądka do przełyku (zgagą), bólami brzucha, uczuciem pełności czy wzdęciami. To jednak objawy bardzo charakterystyczne, znane większości i kojarzone z nadkwasotą. Istnieją jednak mniej znane, ale równie silnie powiązane objawy, których pojawienie się powinno zapalić u nas „czerwoną lampkę”. Są to między innymi:

• Pieczenie za mostkiem

• Przewlekła biegunka

• Utrata masy ciała

• Pieczenie gardła

• Kwaśny posmak w ustach

• Nieświeży oddech

• Suchy kaszel

• Bóle w klatce piersiowej

• Astma

• Ból ucha

• Przewlekłe zapalenie zatok

Nie powinniśmy lekceważyć żadnego z tych symptomów. Nieleczona nadkwasota żołądka może i nie jest bezpośrednim zagrożeniem życia, ale potrafi w znacznym stopniu wpłynąć na obniżenie komfortu naszego życia. Wraz z rozwojem prowadzi ona do refluksu żołądkowo-przełykowego, choroby wrzodowej żołądka, a także krwawienia z przewodu pokarmowego.

Dieta

Kluczową rolę w przypadku tej choroby odgrywa dieta, która musi być lekkostrawna. Prowadzona w prawidłowy sposób skutecznie łagodzi objawy, a nawet prowadzi do ustąpienia choroby. Należy zrezygnować z picia alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania ostrych przypraw i wysoce przetworzonych potraw, które mogłyby wzmagać doświadczane dolegliwości i obciążać układ pokarmowy. Ograniczeniu powinny także ulec słodycze, nasiona roślin strączkowych, rośliny kapustne oraz strączkowe. Osoby z nadkwasotą żołądka powinny unikać napojów gazowanych, mocnej kawy czy herbaty. Należy zastąpić je niegazowaną wodą mineralną, rozcieńczonymi sokami na bazie warzyw u owoców. Potrawy powinny być przygotowywane na parze, najlepiej z dużą zawartością białka oraz dobrymi jakościowo tłuszczami, jak oliwa z oliwek czy olej rzepakowy. Równie ważna jest regularność posiłków. Powinny one być spożywane co 2-3 godziny, w ilości nie mniejszej niż 5. Najlepiej jeść też mniejsze porcje, ale częściej.

Filip Siódmiak