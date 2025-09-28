TYLKO U NAS
Woda po ogórkach - kto powinien na nią uważać?
Fermentowane produkty warzywne, w tym ogórki kiszone, zajmują istotne miejsce w tradycyjnej kuchni polskiej. Oprócz walorów smakowych, dużą uwagę zwraca się na ich potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z ich spożycia. Produktem cieszącym się znaczną popularnością jest również płyn powstający w procesie kiszenia, potocznie określany jako „woda po ogórkach kiszonych”.
Co zostaje po ogórkach kiszonych?
Woda po ogórkach kiszonych stanowi źródło kwasu mlekowego, powstającego w wyniku fermentacji mlekowej, wykazującego działanie probiotyczne oraz wspierające równowagę mikrobioty jelitowej.
Może to pośrednio wpływać na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego. Napój zawiera także witaminy, między innymi znaczne ilości witaminy C oraz witamin z grupy B, a także składniki mineralne, takie jak potas i magnez, uczestniczące w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej oraz pracy mięśni.
Dzięki temu płyn bywa wykorzystywany jako naturalny środek wspomagający nawodnienie, redukujący ryzyko skurczów mięśniowych i wspierający regenerację po wysiłku fizycznym.
Ponadto obecne w nim związki bioaktywne mogą wykazywać właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Regularne, umiarkowane spożycie tego płynu może również korzystnie oddziaływać na kondycję skóry, włosów i paznokci.
Kto powinien uważać?
Z uwagi na wysoką zawartość sodu, spożycie wody po ogórkach kiszonych powinno być ograniczane przez osoby z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą chorobą nerek lub obrzękami, gdyż nadmiar sodu może nasilać retencję płynów i podwyższać ciśnienie krwi.
Napój ten może również nasilać dolegliwości u pacjentów z chorobą refluksową przełyku, wywołując podrażnienie błony śluzowej żołądka.
U osób z zespołem jelita drażliwego lub zwiększoną wrażliwością na produkty fermentowane nadmierne spożycie może prowadzić do nasilenia objawów ze strony przewodu pokarmowego, takich jak wzdęcia, gazy czy biegunki.
Uwaga na porcje
U osób zdrowych umiarkowane ilości – rzędu 100–250 ml dziennie – mogą stanowić uzupełnienie diety, przy czym zaleca się stopniowe wprowadzanie napoju i obserwację indywidualnej tolerancji. Wypicie niewielkiej porcji na czczo może dodatkowo sprzyjać kolonizacji przewodu pokarmowego przez korzystne mikroorganizmy.
Filip Siódmiak
