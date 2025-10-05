Naturalne środki na odporność nie zawsze są bezpieczne…
Czosnek, imbir, kurkuma oraz miód od wielu lat znajdują zastosowanie w profilaktyce chorób zakaźnych, szczególnie w okresach zwiększonej zapadalności na infekcje górnych dróg oddechowych. Przypisuje się im działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz immunomodulujące.
Stosowane są zarówno w codziennej diecie, jak i w postaci wyciągów oraz suplementów diety. Warto jednak podkreślić, iż produkty te, pomimo naturalnego pochodzenia nie są całkowicie wolne od działań niepożądanych, a ich bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od dawki, wieku, stanu zdrowia oraz współistniejącej farmakoterapii.
Czosnek i imbir – co za dużo to niezdrowo
Czosnek, spożywany w większych ilościach może zaburzać proces hemostazy, nasilając tym samo ryzyko krwawień, zwłaszcza u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe.
Imbir, powszechnie stosowany jako środek wspierający w infekcjach, w dużych dawkach może prowadzić do nasilenia dolegliwości gastrycznych, w tym refluksu żołądkowo-przełykowego. Ponadto u osób z nadciśnieniem tętniczym lub chorobami układu sercowo-naczyniowego należy brać pod uwagę możliwość interakcji z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.
Kurkuma
Kurkuma, popularnie wykorzystywana jako przyprawa i składnik suplementów, w formie wysokoskoncentrowanych ekstraktów wiąże się z ryzykiem działań hepatotoksycznych. Może to mieć istotne znaczenie szczególnie u pacjentów z istniejącymi chorobami wątroby, u których nawet umiarkowana suplementacja może prowadzić do pogorszenia funkcji narządu.
Miód - nie dla wszystkich
Miód, mimo długo znanych właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, nie jest produktem w pełni bezpiecznym.
Największe ryzyko dotyczy niemowląt poniżej 12. miesiąca życia, u których niedojrzały układ pokarmowy stwarza warunki do rozwoju przetrwalników Clostridium botulinum i produkcji toksyny botulinowej, prowadzącej do tak zwnego botulizmu niemowlęcego. W populacji dorosłych i starszych dzieci zagrożenie to nie występuje, jednak u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, w tym chorych na cukrzycę, regularna konsumpcja miodu może pogarszać kontrolę glikemii.
Jedynym przykładem, w którym miód nie jest zalecany są osoby po przeszczepie narządów. Ze względu na stosowaną w tym czasie immunosupresję, zaleca się unikania spożycia miodu ze względu na wspomnianą wcześniej obecność przetrwalników Clostridium botulinum.
Filip Siódmiak
»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:
Zasady zdrowej diety – 32 praktyczne zalecenia
Jedząc, nie spieszmy się. Nie warto
Przez ten błąd nie chudniesz! Dietetyk radzi
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.