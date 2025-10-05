Naturalne środki na odporność nie zawsze są bezpieczne…

Czosnek, imbir, kurkuma oraz miód od wielu lat znajdują zastosowanie w profilaktyce chorób zakaźnych, szczególnie w okresach zwiększonej zapadalności na infekcje górnych dróg oddechowych. Przypisuje się im działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz immunomodulujące.

Stosowane są zarówno w codziennej diecie, jak i w postaci wyciągów oraz suplementów diety. Warto jednak podkreślić, iż produkty te, pomimo naturalnego pochodzenia nie są całkowicie wolne od działań niepożądanych, a ich bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od dawki, wieku, stanu zdrowia oraz współistniejącej farmakoterapii.

Czosnek i imbir – co za dużo to niezdrowo

Czosnek, spożywany w większych ilościach może zaburzać proces hemostazy, nasilając tym samo ryzyko krwawień, zwłaszcza u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe.

Imbir, powszechnie stosowany jako środek wspierający w infekcjach, w dużych dawkach może prowadzić do nasilenia dolegliwości gastrycznych, w tym refluksu żołądkowo-przełykowego. Ponadto u osób z nadciśnieniem tętniczym lub chorobami układu sercowo-naczyniowego należy brać pod uwagę możliwość interakcji z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Kurkuma

Kurkuma, popularnie wykorzystywana jako przyprawa i składnik suplementów, w formie wysokoskoncentrowanych ekstraktów wiąże się z ryzykiem działań hepatotoksycznych. Może to mieć istotne znaczenie szczególnie u pacjentów z istniejącymi chorobami wątroby, u których nawet umiarkowana suplementacja może prowadzić do pogorszenia funkcji narządu.

Miód - nie dla wszystkich

Miód, mimo długo znanych właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, nie jest produktem w pełni bezpiecznym.

Największe ryzyko dotyczy niemowląt poniżej 12. miesiąca życia, u których niedojrzały układ pokarmowy stwarza warunki do rozwoju przetrwalników Clostridium botulinum i produkcji toksyny botulinowej, prowadzącej do tak zwnego botulizmu niemowlęcego. W populacji dorosłych i starszych dzieci zagrożenie to nie występuje, jednak u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, w tym chorych na cukrzycę, regularna konsumpcja miodu może pogarszać kontrolę glikemii.

Jedynym przykładem, w którym miód nie jest zalecany są osoby po przeszczepie narządów. Ze względu na stosowaną w tym czasie immunosupresję, zaleca się unikania spożycia miodu ze względu na wspomnianą wcześniej obecność przetrwalników Clostridium botulinum.

Filip Siódmiak

