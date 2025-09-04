Sięgaj po ten owoc, kiedy czujesz się pełny

TYLKO U NAS

Spożywanie posiłków o wysokiej zawartości tłuszczu lub białka może wiązać się z występowaniem objawów dyspeptycznych, takich jak uczucie ciężkości w jamie brzusznej, wzdęcia, zgaga, nudności czy ból brzucha. Oprócz modyfikacji diety oraz umiarkowanej aktywności fizycznej po posiłku, zaleca się również możliwość wykorzystania niektórych owoców jako naturalnego wsparcia procesów trawiennych.

Kiwi

Owocem charakteryzującym się szczególnymi właściwościami w tym zakresie jest kiwi. Zawiera ono enzym proteolityczny – aktynidynę – o silnym działaniu hydrolizującym białka pochodzenia zwierzęcego, między innymi z mięsa, ryb i produktów mlecznych.

Wykazano, iż aktynidyna może wspomagać rozkład białek w przewodzie pokarmowym, co potencjalnie wpływa na zmniejszenie uczucia pełności i ograniczenie wzdęć.

Kiwi jest również źródłem błonnika pokarmowego zarówno rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego, regulującego perystaltykę jelit, wspierającego mikrobiotę jelitową, poprzez działanie prebiotyczne oraz mogącym przyczyniać się do stabilizacji glikemii poposiłkowej.

Owoc ten dostarcza ponadto znacznych ilości witaminy C – około 90–100 mg/100 g, co jest wartością niemal dwukrotnie wyższą niż w przypadku pomarańczy – około 50 mg/100 g.

Sięgaj po kiwi ze skórką

Spożywanie kiwi ze skórką jest możliwe i zwiększa podaż błonnika oraz przeciwutleniaczy, jednak wymaga dokładnego umycia owocu celem usunięcia zanieczyszczeń i pozostałości pestycydów. Skórka ta charakteryzuje się specyficzną, włochatą teksturą, co może ograniczać jej akceptację sensoryczną.

Należy też uwzględnić, że kiwi jest potencjalnym alergenem, a reakcje nadwrażliwości mogą występować częściej u osób uczulonych na banany lub ananasy.

Filip Siódmiak

