Niemcy znowu staną! Zastrajkują maszyniści!

Związek zawodowy niemieckich maszynistów GDL wezwał pracowników Deutsche Bahn (DB) do kolejnego, czwartego już strajku. W ruchu pasażerskim protest ma się rozpocząć w najbliższą środę nad ranem a zakończyć w poniedziałek wieczorem. Najbliższy strajk ma także objąć transport towarowy.

Jak pisze agencja dpa, podróżni muszę się liczyć z poważnymi zakłóceniami z ruchu kolejowym dalekobieżnym i regionalnym.

Podwyżki i krótszy czas pracy

Związkowcy z GDL domagają się od Deutsche Bahn podwyżki płac i skrócenia czasu pracy z 38 do 35 godzin tygodniowo dla pracowników zmianowych z pełnym wynagrodzeniem. Rozpoczęte na początku listopada negocjacje taryfowe nie przyniosły rezultatu i zakończyły się w tym samym miesiącu.

W piątek zarząd DB przedstawił nową ofertę, by skłonić związkowców do powrotu do negocjacji, ale ta ich zdaniem była niewystarczająca, by wznowić rozmowy.

Związkowcy nie wykluczają rozpoczęcia strajku bezterminowego.

PAP/ as/