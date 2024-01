Prezes PiS: Tusk chce medialnego PRL-u

Uczynimy wszystko, żeby w Polsce stworzyć prywatną, dużą telewizję, która będzie wolna - zapowiedział w sobotę w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami. Wcześniej odsłonił pomnik zmarłego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prezes PiS odnosząc się do kondycji mediów w Polsce stwierdził, że jednym z elementów polityki Donalda Tuska jest zniszczenie w Polsce pluralizmu mediów. Zdaniem Kaczyńskiego chodzi o to, że ”Polacy mają nie wiedzieć, tak jak za czasów komunizmu„.

Spotkanie prezesa PiS z mieszkańcami Lublina / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Walka o publiczna i prywatną telewizję

„My wszystko uczynimy, żeby w Polsce po pierwsze wygrać walkę o telewizję publiczną, ale po drugie stworzyć także prywatną, dużą telewizję, która będzie wolna” - zapowiedział szef PiS.

Nawiązał również do obietnic obecnego rządu dotyczących podwyżek dla nauczycieli, które według niego opierały się na oszustwie. „1500 zł dla każdego nauczyciela. Z tych 1500 to naprawdę z ich strony jest z 500, bo reszta to jest z naszej strony. I wcale nie 1500, tylko z tego wypada dużo mniej i bardzo różnie dla różnych obywateli” – mówił Kaczyński.

»» Szersza relacja ze spotkania J.Kaczyńskiego w Lublinie czytaj na portalu wPolityce.pl:

Prezes Kaczyński: Chcą z nas zrobić parobków. Taką misję ma Tusk. Platforma Obywatelska to jest po prostu partia zewnętrzna

Jarosław Kaczyński mocno punktuje politykę Tuska: „Byli tacy, dla których wola była prawem”; „Nie przestraszą nas!”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Odsłonięcie pomnika

Wcześniej prezes PiS wziął w Lublinie udział w odsłonięciu pomnika swojego zmarłego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 10 kwietnia 2010 r. zginął w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem.

Monument postawiono na skwerze przy placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur. Figurę prezydenta umieszczono przed biało-czerwoną ścianą, która jest nawiązaniem do polskiej flagi. Widnieją na niej dwa napisy: „Lech Kaczyński 1949-2010 Prezydent Rzeczypospolitej” oraz „Warto być Polakiem”.

„Ten pomnik powinien nas wspierać w walce o to, by Polska pozostała państwem demokratycznym, praworządnym i niepodległym. I to jest też ten akt mający nas w tej wspólnej drodze, w tym byciu razem umacniać” – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Monument został sfinansowany ze składek blisko tysiąca darczyńców. Koszt wyniósł ponad 1 mln zł.

»» O innych spotkaniach polityków PiS czytaj tutaj:

Morawiecki: rusza Zespół Pracy Państwowej

„Powrót komuny, skok na bogactwo Polaków”

Gabriela Bogaczyk (PAP), sek

»» O gospodarce i polityce światowej czytaj tutaj:

Media: Pentagon wyciąga najmocniejszy argument

Panika w Holandii. „Przygotujcie się na wojnę”

Bliski koniec wojny? Tajemniczy sygnał z Kremla