Korea: szybka ścieżka dla polskich kontraktów zbrojeniowych!

Rządząca Koreą Płd. partia nada priorytet przyjęciu poprawki do ustawy, która umożliwi sfinansowanie wartej 30 bln wonów (ok. 90 mld zł) umowy na zakup uzbrojenia przez Polską - poinformował w piątek portal Business Korea. Nowela ma być głosowana na specjalnej sesji parlamentu w lutym, by zdążyć przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi.

Według źródeł, na które powołuje się portal, rządząca Partia Władzy Ludowej (PPP) zaproponuje Demokratycznej Partii Korei (DPK) zorganizowanie posiedzenia Podkomisji Spraw Gospodarczych i Finansowych Komitetu Strategii i Finansów w celu omówienia poprawki do ustawy o Korea Export-Import Bank (Eximbank) w lutym.

10 dni na uchwalenie finansowania

Partie rządzące i opozycyjne uzgodniły zwołanie na 19 lutego nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Narodowego, z sesją plenarną zaplanowaną na 29 lutego.

Oznacza to, że w ciągu 10 dni poprawka do ustawy o Eximbank będzie musiała przejść przez Podkomisję Spraw Gospodarczych i Finansowych oraz sesję plenarną Komisji Strategii i Finansów, Komisji Legislacji i Sądownictwa oraz sesję plenarną Zgromadzenia Narodowego.

Zmiana ustawy jest niezbędna do sfinalizowania drugiego kontraktu na eksport koreańskiego uzbrojenia do Polski.

Polska armatohaubica Krab ma koreańskie podwozie. Kiedy dołączą do niej oryginalne K9 i czołgi K2? / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Zgodnie z obowiązującą ustawą, Eximbank może udzielić kredytobiorcy pożyczki w wysokości do 40 proc. swojego kapitału. W lipcu kapitał banku wynosił 18,4 bln wonów (w tym 15 bln wonów kapitału ustawowego), co pozwala na udzielenie Polsce kredytu do 7,35 bln wonów. Po sfinansowaniu już 6 bln wonów w ramach pierwszej transakcji, instytucji pozostało tylko ok. 1,35 bln wonów na kredyt dla Warszawy.

Projekt poprawki został złożony przez posłów Yoon Young-seok z PPP oraz Yang Ki-dae i Jeong Sung-ho z DPK. Ma on na celu zwiększenie obecnego limitu kapitału własnego w wysokości 15 bln wonów do 25 lub 35 bln wonów. Partie rządzące i opozycyjne złożyły poprawkę na posiedzeniu Podkomisji Spraw Gospodarczych i Finansowych w listopadzie 2023 r., ale dotychczas nie poddano jej pod obrady.

W ubiegłym tygodniu koreańskie media informowały, że ustawa ta „utknęła w martwym punkcie” w związku z zaplanowanymi na kwiecień wyborami powszechnymi. Według mediów w efekcie tego opóźnienia umowa zbrojeniowa z Polską może „zostać zmniejszona albo całkowicie porzucona”.

»» O problemach z finansowaniem zakupów koreańskiej broni czytaj tutaj:

Koreańskie media: Kontrakt obronny z Polską zagrożony!

PAP, sek

»» O sprzęcie i szkoleniu polskiego wojska czytaj tutaj:

Stępka pod Miecznika. Okręt, który odmieni polską flotę

Czołgiści „Jedynej Pancernej” już walczą jak Amerykanie

MSWiA otworzy granicę? Koniec pushbacków zapowiedziany