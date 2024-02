Boom nieruchomości! Deweloperzy zacierają ręce

W styczniu br. sprzedano 4,5 tys. lokali deweloperskich, czyli o 11 proc. więcej wobec grudnia 2023 r. i o 62 proc. więcej niż rok temu - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Otodom. Na siedmiu największych rynkach w Polsce deweloperzy wprowadzili o 42 proc. więcej mieszkań niż w grudniu.

Otodom przekazał w poniedziałek, że styczeń na rynku deweloperskim przyniósł kolejny wzrost podaży.

Na 7 największych rynkach w Polsce deweloperzy wprowadzili do oferty 5,3 tys. lokali - o 42 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 95 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego roku - wskazano.

Dodano, że na trzech miejscach znalazły się ex aequo trzy miasta: Warszawa, Łódź i Wrocław. W tym ostatnim mieście w ciągu miesiąca w ofercie pojawiło się najwięcej nowych lokali od blisko trzech lat.

W styczniu 2024 r. sprzedano 4,5 tys. lokali deweloperskich, co - jak wyjaśniono - oznacza wynik zbliżony do listopadowego i nieco lepszy od grudniowego (+11 proc. m/m). Ujęcie roczne -

Dużo bardziej spektakularnie wygląda to w ujęciu rocznym – w styczniu 2024 roku deweloperzy sprzedawali bowiem o 62 proc. więcej mieszkań niż rok wcześniej - podkreślono.

Jak podano, na siedmiu największych rynkach w Polsce liczba nowo wprowadzonych mieszkań wzrosła o 42 proc. miesiąc do miesiąca i o 95 proc. rok do roku. Na koniec stycznia w ofercie deweloperów dostępnych było 40,7 tys. lokali i jest to - jak zaznaczono - najlepszy wynik od dziewięciu miesięcy.

Stopniowy wzrost oferty mieszkań deweloperskich, który obserwujemy od czterech miesięcy, jest nie tylko wynikiem wygaszania efektu BK2 proc. (program bezpieczny kredyt 2 proc. - PAP) po stronie popytowej, ale również wyższej liczby mieszkań wprowadzanych do sprzedaży. Na największych rynkach - poza Łodzią - mała liczba mieszkań których sprzedaż firmy deweloperskie uruchamiały w ostatnich miesiącach wzmacniała przekonanie po stronie popytowej rynku że ceny mieszkań mogą wyłącznie rosnąć - wskazała cytowana w informacji dyrektor badań Otodom Analytics Katarzyna Kuniewicz.

Jej zdaniem „wynik styczniowy pozwala na uwzględnienie w prognozach cen scenariusza kształtowania się nominalnych cen mieszkań na poziomie inflacji, co oznaczałoby stabilizację cen realnych”.

Z opublikowanych w poniedziałek danych wynika, że w styczniu najwięcej nowych ofert mieszkań deweloperskich pojawiło się we Wrocławiu, w Warszawie i w Łodzi, co stanowiło 67 proc. wszystkich nowych wprowadzeń na rynek w miesiącu.

Według Otodom dzięki podaży styczeń upłynął pod znakiem stabilizacji, a nawet lekkiej korekty cen.

Wyraźny, bo prawie 5 proc. wzrost odnotowany został jedynie w Łodzi. Tym samym Łódź jako ostatni z 7 największych rynków w Polsce pokonała barierę 10 tys./mkw. To oznacza, że w największych polskich miastach po ubiegłorocznych wzrostach cen za mkw. trzeba zapłacić średnio pięciocyfrową kwotę - zauważono.

Dodano, że w Warszawie cena za metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego sięga blisko 16,5 tys. zł, czyli 17 proc. więcej niż rok temu. W Trójmieście i w Krakowie po podwyżkach o blisko jedną czwartą r/r nabywca musi zapłacić ok. 15 tys. zł/mkw. We Wrocławiu ma mkw. trzeba średnio zapłacić ok. 13 tys. zł, a w Poznaniu - ponad 12 tys. zł.

pap, jb