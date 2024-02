Morawiecki: łańcuch skrajnie szkodliwych decyzji

Wstrzymywanie budowy fabryki Intela w Polsce przez rząd? Czy to w ogóle możliwe, żeby opóźniać albo zniechęcać inwestora do wielomiliardowej inwestycji z branży najnowszych technologii? - pisze w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.

Czarne chmury nad fabryką Intela

Jak widać to nie tylko „uśmiech Jokera”. Czy wymienia się kartę, gdy ma się pokera? Jeżeli do tego dojdzie to będzie to kolejny element smutnego łańcucha decyzji skrajnie szkodliwych dla polskiej gospodarki – pisze były premier.