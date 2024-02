Ekolodzy będą zaskarżać plany leśników?

Wiceszef resortu klimatu i środowiska Michał Dorożała w rozmowie z PAP poinformował, że w resorcie trwają prace nad umożliwieniem organizacjom pozarządowym zaskarżania do sądów Planów Urządzenia Lasu (PUL).

Na niezgodność polskich przepisów z unijnymi w tej sprawie wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE w 2023 r. Przykładowo kilka lat temu organizacje ekologiczne bezskutecznie próbowały zablokować w sądach administracyjnych zmiany PUL trzech nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej, które zakładały większe cięcia drzew.

„Wyrok TSUE jest na stole. W trzecim kwartale będziemy odpowiadać. Zmiany w prawie są obecnie przedmiotem dyskusji z dyrekcją generalną Lasów Państwowych i będą konsultowane. Uważam, że możliwość zaskarżania PUL powinna istnieć. Pytanie tylko w jakim zakresie” - powiedział Dorożała.

Plan Urządzenia Lasu (PUL) to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa. Zawiera on opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest sporządzany co 10 lat m.in. na podstawie ustawy o lasach.

