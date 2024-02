250 000 zł po jednym dniu pracy. Rząd ma problem

Ministerstwo Cyfryzacji znajduje się w centrum kontrowersji. Córka europosłanki Róży Thun, zaledwie jeden dzień po rozpoczęciu pracy jako wicedyrektorka w COI,została zawieszona w obowiązkach, z decyzji premiera Donalda Tuska, który obawia się, że zostanie posądzony o nepotyzm. Po jednym dniu pracy Marii Thun należy się odprawa w wysokości ponad 250 tysięcy złotych brutto - podaje portal onet.

Jak podaje portal onet, decyzja o zawieszeniu Thun padła na polecenie Donalda Tuska, który rzekomo obawiał się krytyki dla nowego rządu z powodu dawania posad „swoim”. Ministerstwo Cyfryzacji nie podjęło jeszcze formalnej decyzji odnośnie zwolnienia Thun.

Koszt zwolnienia Thun może być znaczący. Jej pensja w COI wynosi 42 tys. zł brutto miesięcznie, a według ustaleń Onetu, negocjowała ona odprawę w wysokości sześciu pensji, co daje kwotę 252 tys. zł brutto, a do tego przynajmniej jedną pełną pensję, co łącznie daje prawie 300 tys. zł.

Decyzja o zwolnieniu Thun wywołała wiele kontrowersji, gdyż według relacji onetu posiada ona bogate doświadczenie eksperckie pracując wcześniej na stanowiskach kierowniczych np. dla IBM czy Mastercard.

Na podstawie onet, jb