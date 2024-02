Inflacja bazowa za styczeń też okaże się niższa od przewidywań

Inflacja spada szybciej niż prognozowało to wielu ekonomistów, którzy dodatkowo twierdzili, że przewidywania kierownictwa Narodowego Banku Polskiego co do trendu spadkowego są zbyt optymistyczne.

Tymczasem Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że według wstępnego odczytu inflacja wyniosła 3,9 procenta, gdy wyliczony z prognoz ekonomicznych konsensus zakładał, że w pierwszym miesiącu 2024 roku wyniesie ona co najmniej 4,1 procenta.

Teraz NBP spodziewa się także niższego odczytu inflacji bazowej, czyli tej liczonej bez cen żywności i energii.

„To ogromny sukces, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę skalę szoku, z jakim zmagaliśmy się w ubiegłych latach. Przypomnę, że w lutym 2023 r., inflacja w dużej mierze wywołana, podbijana przez skutki zaburzeń zewnętrznych, w tym związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, wyniosła 18,4 proc. Kolejne 11 miesięcy przyniosło jej wyraźny, postępujący spadek. W efekcie w styczniu dynamika CPI była blisko 5-krotnie niższa niż w szczycie z 2023 r.”- napisała wiceprezes NBP w komentarzu dla redakcji PAP Biznes, opublikowanym przez serwis Business Insider.

Marta Kightley, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP / autor: materiały prasowe NBP

Następnie prezes Kightley opisała podstawowe czynniki, które doprowadziły do trendu spadkowego.

„Po części to oczywiście efekt wygasania wcześniejszych szoków i związanego z tym spadku dynamiki cen żywności i energii. Ale dużą rolę w spadku inflacji odgrywa również dobra polityka pieniężna NBP, która ograniczyła efekty drugiej rundy i nie dopuściła do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie. Zwróćmy uwagę, że od marca ubiegłego roku istotnie obniża się inflacja bazowa (czyli inflacja po wyłączeniu cen energii i żywności). Na dziś wiemy, że w grudniu wyniosła ona 6,9 proc., a wiec była o 5,4 pkt. proc. niższa niż w marcu ub.r. Jeżeli chodzi o styczeń, to na razie nie mamy odczytu tej miary inflacji, ale najprawdopodobniej - tak jak pozostałe główne składowe inflacji CPI - ponownie się obniżyła” – dodała.

Kightley podkreśliła skuteczność działań NBP, która jej zdaniem brała się także z podejmowania działań we właściwym momencie.

„I NBP będzie nadal działać w taki sposób. Celem banku centralnego jest bowiem trwałe sprowadzenie inflacji do średniookresowego celu NBP” – napisała wiceprezes w komentarzu.

Przypomnijmy, że średniookresowy cel NBP dla inflacji to poziom 2,5 proc.

