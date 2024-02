PKO BP: Aprecjacja PLN może być dotkliwa dla firm

Trwająca aprecjacja złotego może być dotkliwa dla firm bez zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, oceniają analitycy PKO Banku Polskiego. Ekonomiści wskazują, że jeśli siła złotego wynika z silnych fundamentów gospodarki i m.in. stabilnego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), nie zagraża to jej konkurencyjności w długim terminie.

Obserwowane i przewidywane dalsze umocnienie złotego nie powinno mieć istotnego znaczenia dla długoterminowej konkurencyjności krajowej gospodarki, dopóki wynika ono i jest spójne z perspektywami dalszego szybkiego rozwoju gospodarczego, solidnymi fundamentami oraz stabilnym napływem BIZ. Może być jednak dotkliwe dla części branż oraz firm, które w niewystarczający sposób zabezpieczają się przed ryzykiem kursowym. Ponadto, połączenie szybkiego nominalnego wzrostu płac z aprecjacją złotego prowadzi do silnego wzrostu płac wyrażonych w EUR i może ograniczyć atrakcyjność lokowania inwestycji zagranicznych w Polsce - czytamy w raporcie „Makro Focus: Czy silniejszy złoty zaszkodzi polskim firmom?”.

Bank przypomniał, że na koniec 2023 r. kurs złotego w ujęciu realnym i efektywnym (REER) był najmocniejszy od 2008 r.

Analizy PKO BP „nie wskazują na istotny negatywny wpływ umocnienia złotego na rentowność firm”, wskazano także.

Możliwym wyjaśnieniem ograniczonego oddziaływania kursu na rentowność jest zarówno naturalny hedging (eksport wymaga często wcześniejszego importu, co zmniejsza wrażliwość na kurs), jak i aktywne zarządzanie ryzykiem walutowym przez eksporterów m.in. przez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Istotne są też charakter powiązań w globalnych łańcuchach dostaw i wnioski płynące z ‘paradygmatu dominującej waluty’ - większość handlu rozliczana jest w walucie dominującej (w przypadku Polski jest to euro, w którym rozliczane jest ok. 90% eksportu i 70% importu). Towarzyszy temu relatywna sztywność cen eksportowych, które często są ustalane na podstawie wieloletnich kontraktów - wyjaśnia PKO BP.