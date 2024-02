Żołnierze bez pensji? Niepokojąca wieść!

Służący na polsko-białoruskiej granicy żołnierze Sił Zbrojnych RP mają mieć problemy z uzyskaniem wynagrodzenia.

Jak wskazał na platformie X były szef MON Mariusz Błaszczak żołnierze służący na polsko-białoruskiej granicy mają mieć problemy z uzyskaniem wynagrodzenia za służbę.

Jak wskazał były minister istotnie podobne opóźnienia zdarzały się, jednak udało się wdrożyć odpowiednie procedury by takie sytuacje nie zachodziły:

Błaszczak też odniósł się też do zmian w podejściu względem przerzucanych przez polską granicę nielegalnych imigrantów:

W sytuacji, gdy narzucacie na funkcjonariuszy i żołnierzy dodatkową presję i zmuszacie ich do analizy, które przekroczenie granicy jest „wystarczająco nielegalne”, by podjąć interwencję, wypłacanie należności w terminie jest szczególnie istotne, by utrzymać morale.