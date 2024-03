Przywódca Chin wzywa do gotowości do wojny na morzu

Chiński przywódca Xi Jinping wezwał w czwartek siły zbrojne do skoordynowania przygotowań do konfliktów militarnych na morzu – poinformowała w czwartek oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua.

Xi, który jest sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, której podlega chińska armia, wziął udział w posiedzeniu plenarnym z udziałem przedstawicieli Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i zmilitaryzowanej policji w ramach obrad Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu ChRL.

Czas na wojnę

Jak relacjonuje agencja Xinhua, Xi podkreślił potrzebę „skoordynowania przygotowań do walki zbrojnej na morzu, ochrony praw i interesów morskich oraz rozwoju gospodarki morskiej, a także zwiększenie zdolności do strategicznego zarządzania” sytuacją na morzach.

Podczas spotkania chiński przywódca zaznaczył również, że konieczne jest „zbudowanie systemu obrony cyberprzestrzeni i poprawa zdolności do ochrony cyberbezpieczeństwa krajowego”. Wezwał również do „wzmocnienie koordynacji i wdrażania głównych projektów w zakresie sztucznej inteligencji i technologii oraz zwiększenie zastosowania zaawansowanych osiągnięć”.

Presja na Tajwan rośnie

W ostatnich latach Chiny nasilają presję wojskową na demokratycznie rządzony Tajwan, uznawany przez Pekin za część ChRL

Źródłem napięć są również spory terytorialne na Morzu Południowochińskim, które uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu zbrojnego. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu do poszczególnych części akwenu.

