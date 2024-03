Powiało optymizmem: na giełdę idą zoomerzy

Ludzie młodzi chcą inwestować na giełdzie. Na rynek kapitałowy nadciąga Generacja Z, która niczego się nie boi, chce zarabiać szybko i dużo, ale też nie stroni od wiedzy. Problem może być tylko taki, że 20-latkowie nie mają dużo pieniędzy.

Na XXIV Konferencji Rynku Kapitałowego pojawił się duży ładunek optymizmu. Sprawili to zoomerzy, czyli pokolenie urodzone po 1995 roku, dorastające we w pełni scyfryzowanym społeczeństwie. Okazuje się że młodzi – jak mówił Marcin Wlazło z Biura Maklerskiego – chcą inwestować na giełdzie.

Panel „Klient i jego oczekiwania w dobie wyzwań technologicznych” poświęcony był zmianom, które przyciągają jednych, drugim ułatwiają inwestowanie, a jeszcze innym stwarzają trudne do przyjęcia wymagania. Na każdym z tych etapów czają się pułapki, o których część inwestorów zapomina albo nie chce o nich wiedzieć.

Zainteresowanie giełdą jest rzeczywiście duże, średnia wieku inwestorów to 35 lat, podczas, gdy jeszcze niedawno było to 45 lat, przyznał Maksymilian Skolik z Biura Maklerskiego mBanku.

Z inwestowania na rynkach zagranicznych korzysta 44 proc. inwestorów nowej fali (czyli tych, którzy weszli na rynek po 2020 r.), starszych w tej grupie jest dużo mniej – tylko 25 proc.

W przypadku ETF-ów dysproporcje nie są aż tak znaczące, jednak wyraźne: „nowi” to 37 proc., „starsi” - 21 proc. Według niego, oferta biur krajowych jest na tyle atrakcyjna, że nie ma potrzeby korzystania z brokerów zagranicznych.

Według Maksymiliana Skolika, nowa grupa dużo aktywniej korzysta z platformy mobilnej, choć starsi też jej nie unikają.

Czego nowe pokolenie oczekuje od biur i domów maklerskich?

Pełnej cyfryzacji, możliwości inwestowania przez 24 godziny na dobę, w każdym dniu tygodnia, dostępu do bardzo dobrej i rzetelnej informacji, i to wtedy, kiedy mają na to ochotę – wylicza Wojciech Sieńczyk z Santander Bank Polska.