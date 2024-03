KPO niby będzie, ale Jourova jest nieufna wobec Tuska

Złożyliśmy deklarację, że warunki odblokowania KPO zostały spełnione - stwierdziła w czwartek wiceprzewodnicząca KE Vera Juorova. Zaznaczyła jednak, że jest zasada, która obejmuje wszystkie państwa członkowskie - stałe monitorowanie realizacji kamieni milowych.

Przebywająca z wizytą w Polsce wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej (KE) do spraw wartości i przejrzystości odniosła się do pytań dziennikarzy, czy ma jeszcze wątpliwości, co do wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 29 lutego br. Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Otwiera to drogę do wypłaty 6,3 mld euro. Pieniądze mają trafić do Polski w nadchodzących tygodniach.

KPO będzie, ale…

„Podjęliśmy decyzję (o odblokowaniu KPO) w oparciu o ocenę kamieni milowych i warunków, które zostały wyznaczone w porozumieniu z Polską już jakiś czas temu. Złożyliśmy deklarację w oparciu o tę ocenę, że warunki zostały spełnione” - stwierdziła Jourova. Zaznaczyła jednak, że „jest taka ogólna zasada, która obejmuje wszystkie państwa członkowskie, otóż monitoring jest stały, jeśli chodzi o realizację kamieni milowych i spełnianie warunków”. Podkreśliła, że tak samo będzie w przypadku Polski.

Jourova wyraziła zadowolenie, że Polska może wreszcie rozpocząć „bardzo ważne” reformy wykorzystując wsparcie KPO w dziedzinie rolnictwa, ochrony środowiska. „Cieszę się niezmiernie, że Polska ma plany zwiększyć możliwości, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. To jest bardzo ważne z punktu widzenia zatrudnienia kobiet” - dodała. „Komisja ma obowiązek by stale monitorować sytuację we wszystkich państwach członkowskich łącznie z Polską” - podkreśliła Jourva.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polskie czołgi - już w Rosji!

Minister finansów wrzucił handlowi kukułcze jajo

Turów kaputt? Niemcy biją brawo polskiemu sądowi

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne

Miotła Tuska. Trzęsienie ziemi w dyplomacji

Po potwierdzeniu decyzji KE przez państwa członkowskie, ocena Komisji umożliwi wypłatę w nadchodzących tygodniach 6,3 mld euro (bez zaliczek) z łącznej kwoty 59,8 mld euro, którą Polska ma do dyspozycji w ramach Funduszu Odbudowy.

Po co nam KPO?

Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność 15 grudnia 2023 roku. Obejmuje on kroki dotyczące realizacji 25 reform i pięciu inwestycji. Środki te mają na celu poprawę odporności i konkurencyjności gospodarki, wspieranie transformacji energetycznej i cyfrowej, wspieranie zdrowia i mobilności, a także inwestycji w sektorze rolnym. Mają być też przeznaczone na reformę ułatwiającą inwestowanie w budowę lądowych farm wiatrowych oraz przeprojektowanie Narodowego Programu Ochrony Powietrza w celu poprawy jakości powietrza w Polsce.

PAP/ as/