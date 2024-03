Mogą liczyć na 240 zł dopłaty

Ponad dwa miliony uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych dostaną do 15 kwietnia dopłatę roczną za 2023 r. w wysokości 240 zł.

Polski Fundusz Rozwoju przekaże instytucjom finansowym zarządzającym PPK ponad 497,25 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2023 rok. Do 15 kwietnia zostaną one zaewidencjonowane na rachunkach 2,07 mln uczestników PPK.

Minister finansów zapowiada co dalej z PPK…

Łącznie będzie to już ponad 1,56 mld złotych, które uczestnicy PPK pozyskają w ramach dopłat rocznych od państwa.

Mamy kolejny rekord, zarówno jeśli chodzi o liczbę uprawnionych do dopłaty rocznej, jak i kwotę, która zostanie przekazana na ten cel – powiedział Robert Zapotoczny, prezes spółki PFR Portal PPK, odpowiedzialnej za upowszechnianie wiedzy na temat PPK.

Dopłata roczna w wysokości 240 zł za ubiegły rok przysługuje tym uczestnikom PPK, którzy w 2023 roku zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł. Jeżeli w 2023 roku uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczyły wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł.

Może jednostkowo nie są to znaczne kwoty, ale pamiętajmy, że PPK jest programem oszczędzania długoterminowego. W miarę upływu lat, dopłaty od państwa będą stanowić znaczne wzmocnienie oszczędności uczestnika programu – wyjaśniał Zapotoczny.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo. Od państwa uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną (250 zł „na start”) oraz dopłaty roczne (w wysokości 240 zł za dany rok kalendarzowy). Kwoty te są stałe i jednakowe dla wszystkich uczestników PPK, którzy nabyli do nich prawo.

Iga Leszczyńska (PAP)/bz

