Złoty się osłabił! Po decyzji rządu Tuska?

Polska waluta we wtorek po południu osłabiła się do euro i dolara, ale umocniła się do franka szwajcarskiego. Euro było wyceniane na 4,31 zł, dolar amerykański na 3,98 zł, a frank szwajcarski na 4,40 zł.

Złoty we wtorek ok. godz. 17.10 osłabił się do euro o 0,08 proc. - było wyceniane na 4,31 zł, zaś skala osłabienia wobec dolara, który był wyceniany na 3,98 zł, wyniosła 0,14 proc. Z kolei do franka złoty umocnił się o 0,28 proc. Szwajcarska waluta była wyceniana na 4,40 zł.

Premier Donald Tusk próbuje wyeliminować prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego

We wtorek w południe grupa posłów koalicji rządowej złożyła wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu.

Procedura przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która zbada zasadność postawionych zarzutów, może trwać kilka-kilkanaście miesięcy. Dalszym krokom towarzyszyć mogą z kolei istotne kontrowersje prawne - poinformowali ekonomiści PKO BP w opublikowanym we wtorek Kwartalniku Ekonomicznym.

Odpowiedź Narodowego Banku Polskiego

Przedstawiciele NBP podkreślali na konferencji, oceniając wniosek, że ”to nie jest sprawa personalna tej jednej osoby„.

To rozbijanie podstaw państwa polskiego i jego gospodarki - zaznaczył.

pap, jb