Emisje CO2: Wiemy kto truje najmocniej!

Nasz kraj bywa oskarżany o to, że nie należycie podchodzi do kwestii zanieczyszczania powietrza i emisji… tymczasem polskie firmy nie należą do największych trucicieli! Kto zatruwa planetę najmocniej? Znamy listę!

Jak informuje portal wnp.pl za 80 proc. globalnych emisji CO2 odpowiada w latach 2016-2022 57 firm. Wśród nich są koncerny z Arabii Saudyjskiej, Rosji i Indii.

Wnp.pl powołuje się publikację „Carbon Majors” think-tanku InfuenceMap. Dokument ów podsumowuje działalność największych trucicieli. Jakie dane prezentuje?

Polska truje? Wcale nie

Dokument stwierdza, że za 80 proc. zanieczyszczeń emisyjnych odpowiada zaledwie 57 producentów paliw kopalnych i cementu.

Jak czytamy na portalu:

Ta grupa podmiotów obejmuje zarówno firmy prywatne, jak również podmioty należące do państw. W pierwszej trójce największych emitentów CO2 znalazły się Saudi Aramco, Gazprom i Coal India.

Nie zmniejszyli emisji

Co niezwykle istotne, z dokumentu wynika, iż od 2015 roku, kiedy to podpisano „przełomowe” porozumienie paryskie ONZ, te firmy nie zmniejszyły swoich emisji. Jak czytamy na wnp.pl:

Według Międzynarodowej Agencji Energii, pomimo globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu i rozprzestrzeniania się inicjatyw związanych z energią odnawialną, emisje nadal rosną, osiągając w ubiegłym roku rekordowe poziomy.

Jak widać walka ze zmianami klimatu i szkodliwymi emisjami prowadzona jest bardzo nierówno.

wnp.pl/ as/

