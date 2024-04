Do przodu! 4-dniowy tydzień pracy - "Tak" dla produktywności

72 proc. ankietowanych nie obawia się, że 4-dniowy tydzień pracy spowoduje zmniejszenie produktywności, przeciwnego zdania jest 19 proc. respondentów - wynika z badania ClickMeeting. Jednocześnie 24 proc. pytanych uważa, że ma za dużo obowiązków w pracy.

Jak wskazano w czwartek w informacji na temat badania platformy do webinarów, spotkań online ClickMeeting, 43 proc. ankietowanych uważa, że 4-dniowy tydzień pracy zwiększy naszą produktywność, natomiast 29 proc. respondentów twierdzi, że nie ulegnie ona zmianie. Natomiast 19 proc. osób uważa, że staniemy się mniej produktywni.

Głos Polaków i obietnice wyborcze

44 proc. badanych twierdzi, że najlepiej pracowaliby w trybie 4 dni w tygodniu, 22 proc. preferuje pracę zdalną lub hybrydową, 17 proc. osób nie ma zdania. 14 proc. chciałoby większej liczby przerw, a 4 proc. twierdzi, że pomogłyby im rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy – deklarował Donald Tusk podczas kampanii wyborczej w 2023 roku

Najpierw okres przejściowy

Według Martyny Grzegorczyk z ClickMeeting wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy wymagałoby dostosowania rozwiązań dopasowanych do danej branży i odpowiedniego okresu przejściowego.

Temat 4-dniowego tygodnia pracy jest czymś o wiele więcej niż debatą o liczbie godzin – to rozmowa o wartościach, oczekiwaniach i przede wszystkim o przyszłości pracy. Jako ClickMeeting chcemy wspierać pracodawców oraz pracowników w efektywnych modelach wypełniania służbowych obowiązków, które przyniosą im największe możliwe korzyści - skomentowała.

Praca zdalna standardem

Z danych przedstawionych przez ClickMeeting wynika, że 73 proc. ankietowanych uważa, iż praca zdalna lub hybrydowa powinna być standardem w miejscach pracy, w których jest to możliwe, 14 proc. nie ma opinii na ten temat, a 13 proc. respondentów jest temu przeciwnych.

Badani zostali też zapytani o ich obowiązki służbowe. 63 proc. ankietowanych deklaruje, że ilość zadań, które mają do wykonania w trakcie dnia, jest odpowiednia. Natomiast 24 proc. twierdzi, że ma obecnie za dużo pracy. Co dziesiąty respondent oczekuje więcej wyzwań, a 3 proc. nie ma zdania na ten temat.

Polacy pracowitym społeczeństwem

79 proc. respondentów stwierdziło, że Polacy są pracowici, 13 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat, a 8 proc. uważa, że nie pracujemy zbyt wiele.

Badanie przeprowadzono w marcu 2024 r. na grupie 1000 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-27 lat (18 proc.), 28-44 lata (44 proc.) 45-59 lat (33 proc.) oraz 60 lat i powyżej (6 proc.). 47 procent wszystkich osób to kobiety, a 53 procent mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (40 proc.), od 5 do 20 tysięcy (12 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (18 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

