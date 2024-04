Kobieta bezdzietna to kobieta aktywna zawodowo

78,8 proc. kobiet bezdzietnych w Polsce jest aktywna zawodowo, natomiast z trójką dzieci odsetek ten wynosi 59 proc.- wyliczono w opublikowanej w czwartek analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodano, że wskaźnik zatrudnienia kobiet zależy od liczby oraz wieku dzieci i jest zbliżony do tego w innych krajach UE.

Analizując dane Eurostatu i pochodzące z badań własnych, ekonomiści PIE zauważyli, że poziom zatrudnienia kobiet w wieku 25-49, które są matkami, jest niższy niż mężczyzn oraz kobiet bezdzietnych.

Zatrudnienie kobiet zależne od obowiązków

Wskaźnik zatrudnienia kobiet bezdzietnych wyniósł w Polsce 78,8 proc., matek jednego dziecka - 77,5 proc. , a 73,1 proc. wśród matek dwójki dzieci. Według PIE największa różnica pojawia się w przypadku trójki dzieci - odsetek pracujących matek wynosi tylko 59,0 proc. Pod tym względem - jak napisali - „Polska jest raczej typowym krajem na tle Unii Europejskiej”, co wynika z podobnych w całej UE wartości.

Dodali też, że decyzje o podjęciu aktywności zawodowej przez matki nie wynikają wyłącznie z preferencji par posiadających dzieci, ale m.in. z trudności jakie kobiety, jak i mężczyźni napotykają przy próbach wychodzenia ze stereotypowych ról. Dodali, że decyzja o specjalizacji między rodzicami, czyli kobiet w opiece nad dziećmi, a mężczyzn w obszarze zawodowym bywa najlepszą strategią przy pojawiających się ograniczeniach, choć - jak zaznaczyli - „nie jest optymalna w szerszym ujęciu”.

Z analizy wynika, że wskaźnik zatrudnienia kobiet zależy też od wieku ich dzieci. Wśród matek maluchów poniżej 6 lat wyniósł on w Polsce 67,4 proc., czyli o ponad 10 pkt. proc. mniej niż wśród kobiet bezdzietnych. Jeżeli chodzi o grupę matek z dziećmi w wieku 6-11 lat, to wskaźnik zatrudniania w Polsce wynosi 77 proc. a z dziećmi powyżej 12 lat - 81,1 proc. Dla porównania, w UE odsetek aktywnych matek dzieci do 6 lat wynosi 75,5 proc., w wieku 6-11 jest to 77 proc., natomiast powyżej 12 lat - 79,4 proc.

W opracowaniu zauważono, że odsetek pracujących mężczyzn w wieku 25-49 lat wahał się w przedziale 84-87 proc., bez względu na liczbę dzieci i ich wiek.’

Kobieta i rozwój gospodarki

Według autorów publikacji zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet mogłoby być korzystne nie tylko z perspektywy indywidualnej, ale także gospodarczej.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście starzenia się ludności. Wzrost zatrudnienia kobiet mógłby niwelować rosnące deficyty pracowników, ponieważ osób w wieku produkcyjnym będzie coraz mniej - podsumowali ekonomiści PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny.

pap, jb