W sierpniu jedna trzecia prądu w Polsce z OZE

Produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 8,4 proc. r/r do 12,28 TWh w sierpniu 2025 r., podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 56,6 proc. całości, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) - 32,7 proc., wynika z danych PSE.

W okresie styczeń-sierpień 2025 r. odnotowano wzrost produkcji o 0,01 proc. r/r do 109,78 Twh.

Krajowe zużycie energii elektrycznej spada

Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 4,61 proc. w skali roku i wyniosło 12,75 TWh w sierpniu 2025 r. Narastająco w okresie styczeń-sierpień 2025 r. krajowe zużycie spadło o 2,52 proc. r/r do 109,43 TWh.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

