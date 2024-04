Stopy procentowe w dół? "Jest przestrzeń"

Jest przestrzeń na obniżkę stóp NBP o 25 pkt bazowych w listopadzie – wskazali ekonomiści banku PKO BP w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS. Ocenili, że inflacja w I kw. 2024 r. była średnio o 0,4 pkt. proc. niższa niż zakładał bank centralny w marcowej projekcji.

W poniedziałek GUS opublikował dane o inflacji w marcu. Wyniosła ona 2 proc. w ujęciu rocznym (0,2 proc. w ujęciu miesięcznym), a więc okazała się wyższa niż GUS podawał we wstępnym odczycie, w którym szacował, że była na poziomie 1,9 proc. W lutym inflacja wyniosła 2,8 proc.

Co z polityką pieniężną?

Według ekonomistów PKO BP opublikowane w poniedziałek dane o inflacji nie będą miały wpływu na najbliższe decyzje w zakresie polityki pieniężnej, „ponieważ Rada skupiona jest na perspektywach inflacji bazowej i niepewności w kwestii mrożenia cen nośników energii”.

Niższa od oczekiwań NBP inflacja w I kw. 2024 r. oznacza niższy punkt startowy projekcji lipcowej. My w dalszym ciągu widzimy przestrzeń na obniżkę stóp NBP o 25pb w listopadzie.

Wskazali, że w całym I kw. 2024 r. inflacja wyniosła średnio 2,8 proc. r/r, czyli była o 0,4 pkt proc. r/r niższa niż zakładał NBP w marcowej projekcji. „W marcu ceny towarów drożały tylko o 0,4 proc. r/r, czyli najwolniej od stycznia 2019. Podwyższona pozostaje inflacja usługowa, ale ona również spada – do 6,6 proc. r/r z 7 proc. r/r w lutym” – napisali ekonomiści PKO BP.

Dodali, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w marcu spadły o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym, co oznacza, że znalazły się „poniżej wzorca sezonowego”, bo żywność o tej porze roku zwykle drożeje o ok. 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Oszacowali, że w ujęciu rocznym inflacja w tej kategorii wynosiła tylko 0,3 proc., podczas gdy w lutym było to 2,7 proc.

Ceny w górę!

„Szybka dezinflacja żywnościowa to zasługa mocno spadających cen drobiu (…), nabiału i jaj (…), owoców (…) i warzyw (…). Oczekujemy, że powrót 5-proc. stawki VAT na ok. 80 proc. koszyka żywnościowego podniesie w kwietniu ceny, aczkolwiek nie w pełnym zakresie ze względu na wojny cenowe między sieciami handlowymi. Zakładamy, że wpływ wyższego VAT na inflację może być bardziej rozłożony w czasie. Oczekujemy, że w marcu inflacja żywnościowa osiągnęła minimum i wzrośnie do ok. 5 proc. r/r na koniec 2024” – czytamy w komentarzu PKO BP.

Ekonomiści PKO BP przypomnieli, że ceny nośników energii spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym oraz o 0,5 proc. w ujęciu rocznym. Ocenili, że wpływ na spadek cen energii – przy zamrożonych cenach regulowanych - miał opał, który w marcu staniał o 2,1 proc., miesiąc do miesiąca, a więc najmocniej od maja 2023 r.

Zadecyduje ropa

„Dostępne dane ze stacji paliw jak i wzrost ceny ropy Brent w wyniku zawirowań geopolitycznych na Bliskim Wschodzie każą oczekiwać ich silniejszego wzrostu w kwietniu” – wskazali przedstawiciele PKO BP.

Według nich inflacja bazowa bez cen żywności i energii prawdopodobnie spadła w marcu do 4,6-4,7 proc. w ujęciu rocznym z 5,4 proc. Oszacowali, że miesięczne zmiany inflacji rocznej – po odsezonowaniu – wynoszą ok. 0,2-0,3 proc., co dawałoby roczną inflację bazową na poziomie 4-3 proc., a więc powyżej celu NBP (cel NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.)

Co zdrożało?

„W górę zaskoczyły ceny w łączności (0,9 proc. m/m), a od początku roku podwyższona pozostaje dynamika cen w sektorze HoReCa (0,7-0,8 proc. m/m). Oczekujemy, że inflacja bazowa minimum lokalne osiągnie w kwietniu (ok. 4 proc. r/r), po czym do końca roku wzrośnie do 5-6 proc. r/r, głównie jako konsekwencja wysokiej dynamiki płac” – dodali ekonomiści PKO BP. Sektor HoReCa to określenie branży hotelarskiej i gastronomicznej.

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z ogrzewaniem węglem. Unia wkroczy do Twojego domu

Konflikt światowy? Atak na Izrael i eskalacja napięć [RELACJA]