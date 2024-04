Codziennie ktoś strajkuje. Paraliż Grecji

W Grecji trwa strajk generalny. Potrwa całą dobę. Protestujący żądają podwyżek płac w związku z rosnącymi kosztami życia.

W Atenach nie działają tramwaje ani metro, w kraju nie kursują statki ani promy. W strajku uczestniczą także kierowcy autobusów i taksówkarze - informuje Reuters.

Organizator strajku, największy związek zawodowy GSEE, podkreśla, że pracownicy usług transportowych w Grecji zarabiają mniej niż w innych krajach europejskich.

„Nie możemy żyć godnie” - takie hasło przyświeca środowemu strajkowi.

Grecja niedawno podniosła minimalne wynagrodzenie brutto o 6,4 proc. do 830 euro. To czwarta taka podwyżka w ciągu pięciu lat. Jednak pracownicy skarżą się, że wynagrodzenie nadal nie jest wystarczające z uwagi na rosnące koszty życia i ceny żywności.

Rząd Kyriakosa Micotakisa, który w ubiegłym roku ponownie wygrał wybory, zapowiedział zwiększenie minimalnego wynagrodzenia do 950 euro do 2027 r. i średniego wynagrodzenia o ponad 25 proc. do 1500 euro.

W tym kraju strajkują… dziennikarze

We wtorek w Grecji strajkowali dziennikarze, którzy również domagają się polepszenia warunków pracy.

Natalia Dziurdzińska (PAP)/bz

