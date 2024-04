W tym kraju nawet piraci idą na wybory

Piraci, Poeci Czynu i Królewska Italia- to niektóre nazwy list partii i ruchów we Włoszech, które chcą wystawić swoich kandydatów w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, organizującym wybory złożono 42 symbole list.

Obok największych ugrupowań rządzącej centroprawicy i opozycyjnej centrolewicy w europejskich wyborach chcą też wystartować niszowe i nowe ruchy.

Na symbolach największych ugrupowań koalicji rządowej widnieją nazwiska liderów: Braci Włochów- premier Giorgii Meloni, Ligi- Matteo Salviniego, a w przypadku Forza Italia- zmarłego w zeszłym roku założyciela tej partii Silvio Berlusconiego.

W logo niegdyś współrządzącego Włochami Ruchu Pięciu Gwiazd umieszczono liczbę 2050.

Stany Zjednoczone Europy

Na dwóch listach znalazło się hasło: Stany Zjednoczone Europy. Do wyborów idzie z nim grupa partii centrolewicy Renew Europe, a także- osobno - Włoscy Radykałowie; w ich logo widnieje pięść i róża.

W MSW złożono też symbole dwóch ruchów „pirackich”: to Włoska Partia Piratów i Piraci. Ci drudzy mają w swoim czarnym logo rysunek czaszki i kości.

Jest też znak graficzny listy Ruch na Rzecz Italexit, a obok niego drugi- Italexit per l’Italia.

W wyborach chcą też wystartować między innymi monarchiści, artyści z ruchu Poeci Czynu, komuniści, Włoska Unia Katolicka.

Były dziennikarz telewizyjny i b. eurodeputowany Michele Santoro utworzył listę pod nazwą Pokój, Ziemia, Godność.

Małe i nowe ugrupowania oraz ruchy muszą do końca kwietnia zebrać po 75 tysięcy podpisów, żeby móc wystartować w wyborach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

PAP/ as/