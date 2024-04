Polska z bronią jądrową? Nucelar Sharing wchodzi do gry

Do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie programu Nuclear Sharing dojdzie pewnie w najbliższym czasie - powiedziała w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Paprocką spytano o to, kiedy dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. „Prezydent wraca do kraju pewnie za kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Do spotkania dojdzie pewnie w najbliższym czasie. Pan premier o takim spotkaniu wspomniał, pan prezydent jasno powiedział, że oczywiście, w każdym momencie do takich spotkań dochodzi” - odpowiedziała Paprocka.

Prawidłowa współpraca

„I chcę zapewnić, że tutaj ta współpraca przebiega absolutnie prawidłowo. I jeżeli jest wola z jednej i z drugiej strony, to do takich spotkań, szczególnie na kanwie bezpieczeństwa dochodzi bez żadnych opóźnień” - dodała prezydencka minister.

Paprocka zaznaczyła jednocześnie, że temat Nuclear Sharing nie jest tematem nowym i „przewija się w dyskusji”.

W poniedziałek, podczas wizyty w Kanadzie, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że spotka się z premierem Donaldem Tuskiem ws. możliwości dołączenia przez Polskę do programu Nuclear Sharing.

Pytany przez dziennikarzy podczas briefingu w Edmonton, czy po powrocie do Polski spotka się z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie gotowości do przyjęcia broni nuklearnej w Polsce w ramach Nuclear Sharing, odparł: „oczywiście, spotkam się z panem premierem”.

Bo dla mnie jasną i oczywistą sprawą jest to, że współpracujemy ze sobą w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i w każdej innej sprawie, w której będzie potrzeba.

Polska w Nuclear Sharing

„Jak do tej pory, ta współpraca układa się, jak państwo widzieli, dobrze i korzystnie dla Polski” - mówił prezydent.

Nuclear Sharing jako pewna idea i pewien sposób budowania sfery bezpieczeństwa jest realizowany przede wszystkim przez Stany Zjednoczone w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wcześniej, w wywiadzie dla „Faktu” prezydent powiedział, że „jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing także i na naszym terytorium, aby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi”.

Na konferencji w KPRM, Donald Tusk nawiązując do tej wypowiedzi prezydenta powiedział, że czeka na spotkanie z Andrzejem Dudą. „Czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. I musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta” - powiedział szef rządu.

PAP/ as/