Odpływ kapitału zagranicznego? Nowe dane

Liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce wyniosła 229 w 2023 r., co oznacza spadek o 3% r/r. Mimo mniejszych inwestycji, te które się rozpoczną przyniosą 22 378 miejsc pracy, co oznacza, że w efekcie tych inwestycji liczba miejsc pracy wzrośnie o 21% r/r, wynika z raportu EY „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy”. Za to w Europie, inwestorzy zagraniczni ogłosili w ubiegłym roku 5 694 BIZ, czyli 4% mniej niż rok wcześniej. Liczba planowanych miejsc pracy wynikających z inwestycji zagranicznych ogłoszonych w 2023 roku spadła w Europie o 7% w porównaniu z rokiem 2022 i osiągnęła poziom 319 923.

Bliższa analiza danych o inwestycjach zagranicznych w Europie pokazuje jednak mocne różnice pomiędzy sektorami i krajami, z których część istotnie wybija się z ogólnego obrazu, w którym przeważają spadki. Jednym z krajów wyróżniających się w najnowszym zestawieniu BIZ jest Polska.

Dobre czasy, które przyniosły inwestycje

Nasz kraj przyciągnął 229 bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2023 roku. To spadek o 3%, ale dynamika wciąż jest jedną z najbardziej korzystnych w Europie. Imponująca jest liczba planowanych miejsc pracy w efekcie inwestycji ogłoszonych w ubiegłym roku. Wzrost zatrudnienia o 22 378 etaty oznacza 21-proc. wzrost tego wskaźnika w porównaniu z 2022 rokiem, podano.

Polska jest jednym z głównych beneficjentów trendu reorganizacji łańcuchów dostaw i nearshoringu. Inwestorzy relokują inwestycje do krajów bliskich geograficznie i politycznie. Ten trend dotyczy szczególnie inwestycji w przemyśle, które wzrosły o 17% rok do roku oraz funkcji back-office. Dobre dane dotyczące planowanego zatrudnienia w nowych inwestycjach to pokłosie kilku dużych projektów ogłoszonych w ubiegłym roku - powiedział partner zarządzający EY w Polsce Jacek Kędzior, cytowany w komunikacie.

Atrakcyjność Polski

Polska ma też przed sobą bardzo dobre perspektywy w kolejnych miesiącach, oceniają eksperci. Atrakcyjność naszego kraju znacząco wzrosła w oczach 500 biznesowych liderów zajmujących się BIZ i sondowanych w ramach badania EY. W tegorocznym sondażu znaleźliśmy się na 6. miejscu, podczas gdy rok wcześniej było to miejsce 16.

Liderami w napływie BIZ są wciąż trzy największe gospodarki Europy. Francja, Wielka Brytania i Niemcy przyciągnęły ponad połowę (51%) wszystkich projektów inwestycji bezpośrednich (BIZ) na kontynencie, podkreślono.

Groźny spadek w kluczowych sektorach

Inwestycje w przetwórstwo przemysłowe, które jest kluczowe dla napływu BIZ do Europy, okazały się odporne na zawirowania i zanotowały 1-proc. spadek na poziomie całego kontynentu. BIZ w przetwórstwie stanowił prawie połowę (47%) miejsc pracy wygenerowanych w ramach bezpośrednich inwestycji ogłoszonych w 2023 roku.

Na drugim biegunie są sektory oprogramowania i usług informatycznych oraz usługi biznesowe i profesjonalne, tradycyjnie największe sektory inwestycyjne w Europie. Liczba ogłoszonych w ubiegłym roku projektów inwestycyjnych w tych obszarach spadła odpowiednio o 19% i 27% r/r. - podaje raport EY.

