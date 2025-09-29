Płacimy krocie za obcą kapustę

Import kapusty do Polski bije rekordy. W pierwszym półroczu sprowadzono jej aż 24 tysiące ton – białej, czerwonej, świeżej czy schłodzonej – najwięcej od ponad dwóch dekad. Jaki kraj zarabia najwięcej na kapuście, zalewając nią nasz rynek i rujnując rolników, którzy w skupie mogą liczyć zaledwie na 20 groszy za kilogram tego popularnego warzywa?

Odpowiedź nie jest oczywista. Chodzi bowiem o… Macedonię Północną, która wysłała do Polski w 2024 roku ponad 6700 ton kapusty. Na niższych miejscach podium uplasowały się Niemcy i Albania. Wyprzedziły takie kraje, jak: Holandia, Portugalia, Włochy i Hiszpania.

Bulwersujący jest fakt, że Polska coraz mocniej uzależnia się od importu nawet tak podstawowego warzywa. Łącznie kapusta przyjeżdża do nas z 21 krajów. W minionym roku zapłaciliśmy za nią prawie 77 milionów złotych.

GS, Wiadomości Agro wPolsce24

