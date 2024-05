Grecja: Aż 80 tys. wakatów w branży turystycznej

W greckiej branży turystycznej przed rozpoczynającym się sezonem nieobsadzonych jest aż 80 tys. miejsc pracy w hotelach i gastronomii - informuje w czwartek grecki portal eKathimerini. Nawet dobrze płacące restauracje mają problem ze znalezieniem pracowników.

Z danych dotyczących rezerwacji wynika, że nadchodzący sezon będzie bardzo dobry dla greckiej turystyki, jednak tak duża liczba wakatów może niepokoić - podkreśla serwis.

Organizacja zrzeszająca pracowników usług gastronomicznych i turystyki POEET alarmuje, że w ostatnich latach rośnie liczba nieobsadzonych miejsc pracy w branży turystycznej, zatrudniającej ponad 400 tys. ludzi. Obecnie 83 tys. miejsc pracy nie jest obsadzonych, w tym 53 tys. w branży hotelarskiej i 30 tys. w branży gastronomicznej. W ubiegłym roku liczba wakatów wynosiła 60 tys.

Portal pisze, że zaplanowano już transfer ok. 11 tys. pracowników z krajów trzecich, jednak do uzupełnienia deficytu siły roboczej wciąż jest daleko.

W związku z brakami personelu pracownicy sezonowi szukają pracy w innych branżach, z takimi samymi albo nawet niższymi zarobkami, ale z lepszymi warunkami pracy.

Nawet poważne firmy, oferujące dobre warunki pracy i układy zbiorowe, mają problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi do pracy. Wiele osób woli pracować „na czarno”, by nie tracić prawa do świadczeń.

pap, jb

