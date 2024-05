Co się stanie z końmi znad Morskiego Oka?

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zamierza w piątek rozmawiać w Zakopanem o przyszłości konnych zaprzęgów wożących turystów do Morskiego Oka. - Będziemy chcieli rozmawiać o możliwych rozwiązaniach - zapowiedziała minister.

Szefowa resortu klimatu została zapytana w Radiu Zet o tę kwestię, ponieważ na początku maja 2024 roku opinię publiczną poruszył incydent, który wydarzył się na trasie do Morskiego Oka w Tatrach: przewrócił się jeden z koni, który ciągnął wóz z turystami. Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci.

W piątek będziemy rozmawiać, jadę do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaprosiliśmy do rozmów zarówno przedstawicieli fundacji Viva, jak i przedstawicieli lokalnych społeczności, w tym wozaków, którzy pracują na trasie do Morskiego Oka, i będziemy chcieli rozmawiać o możliwych rozwiązaniach - mówiła minister na antenie Radia Zet.