Jest Tusk, jest zadłużenie: Miliardy złotych!

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2024 r. wyniosło ok. 1 bln 445,5 mld zł, co oznacza wzrost o 15,2 mld zł, czyli o 1,1 proc. w stosunku do marca br. – wynika z szacunkowych danych MF.

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane o zadłużeniu Skarbu Państwa w kwietniu 2024 r. Wynika z nich, że z zadłużenie SP na koniec ubiegłego miesiąca wyniosło ok. 1.445,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 15,2 mld zł, czyli o 1,1 proc, w stosunku do marca br.

Dług krajowy wyniósł ok. 1 bln 96,3 mld zł, zaś dług w walutach obcych wyniósł 349,2 mld zł, co stanowi 24,2 proc. całego długu Skarbu Państwa.

PAP/ as/

