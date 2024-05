Złoty dalej tanieje! Dolar sięga 4 złotych

Złoty we wtorek rano taniał w stosunku do głównych walut. Ok. godz. 7.30 euro kosztowało 4,26 zł, dolar 3,92 zł, a frank szwajcarski 4,29 zł.

We wtorek po godz. 7.30 złoty tracił do euro o 0,16 proc. do 4,26 zł; w stosunku do dolara o 0,2 proc. do 3,92, a w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,24 proc. do 4,29 zł.

Złoty w poniedziałek po południu taniał w stosunku do głównych walut. Ok. godz. 17.40 euro kosztowało 4,26 zł, dolar 3,92 zł a frank szwajcarski 4,29 zł.

PAP/ as/